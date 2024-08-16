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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Проверка угрожающих сообщений, направленных к главной фигуре больницы

В результате угрозы убийства в отношении сотрудника города полиция и обвинительный отдел провели расследование.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
После инцидента, направленного на главного воспитателя детского сада, правоохранительные органы и...
После инцидента, направленного на главного воспитателя детского сада, правоохранительные органы и прокуратура ведут расследование.

- Проверка угрожающих сообщений, направленных к главной фигуре больницы

После получения угрозы в цифровом формате, направленной на лишение жизни администратора детского сада в Фрайбурге, местные правоохранительные органы и прокуроры ведут расследование. Личность или группа, ответственная за это леденящее требование, остается неизвестной, как сообщают authorities в своем совместном заявлении. Кроме того, они изучают обвинения, выдвинутые против детского сада в Интернете.

Примерно неделю назад, после онлайн-угрозы, городские власти в Фрайбурге сотрудничали с полицией и прокурорами, также подав заявление о клевете, оскорблении и подстрекательстве к общественным беспорядкам. Обвинения и оскорбления, направленные против руководства и сотрудников городского детского сада в социальной сети, были признаны необоснованными, заявляют городские власти.

Расследование показало, что онлайн-слухи о сексуальном насилии над детьми в детском саду в Фрайбурге являются fabriкованными. Это ложь вызвала общественную озабоченность, как указано в совместном заявлении. Было подано множество уголовных жалоб от пострадавших.

Ранее следователи получили заявления от трех матерей, обвиняющих двоих сотрудников детского сада в случаях насилия. Однако эти обвинения не касались ныне угрожаемого администратора детского сада. Полиция провела обыски и интервью, изучила цифровые устройства и медицинские записи. К сожалению, отсутствие доказательств вынудило следователей прекратить расследование предполагаемого серьезного сексуального насилия и тяжкого телесного повреждения детей в мае, как сообщается.

  1. В ответ на ложные обвинения, Комиссия, надзирающая за службами по уходу за детьми в регионе, начала внутреннее расследование, чтобы гарантировать безопасность и благополучие детей в детском саду в Фрайбурге.
  2. После обнаружения отсутствия доказательств вины, Комиссия публично оправдала детский сад и его сотрудников, заверив родителей и общественность в своем обязательстве поддерживать высочайшие стандарты ухода за детьми.

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