Расположенный регион: округ Фогтланд - Проверка тяжких физических повреждений, нанесенных блохам

В районе Вогтланд ведется расследование, в частности, инцидента, классифицированного как вредный физический контакт. Предварительные отчеты свидетельствуют о том, что 64-летний мужчина запретил 23-летнему входу в заведение в Плауэне. Мотивом, по-видимому, была сигарета, которую курил молодой человек. Как утверждает 64-летний мужчина, затем молодой человек проявил угрожающее поведение. В ответ 64-летний мужчина якобы ударил его в верхнюю часть тела и пнул ногу. После новых угроз со стороны 23-летнего оба участника инцидента ушли.

Однако молодой человек вскоре вернулся на место происшествия. Внутри заведения он якобы угрожал ножом 77-летнему сотруднику, согласно полиции. 77-летний сотрудник заявил, что молодой человек спрашивал о 64-летнем мужчине. Во время этого инцидента 77-летний сотрудник заявил, что получил незначительные ранения от кончика ножа. Впоследствии сотрудник использовал животное отталкивающее средство, что заставило подозреваемого убежать. Подозреваемый был впоследствии задержан и временно заключен под стражу. Теперь ему предъявлены обвинения в угрожающем поведении и причинении вредных телесных повреждений. Кроме того, 64-летний мужчина находится под следствием по обвинению в физическом нападении.

Возвращение молодого человека в заведение было связано с другим вопросом о 64-летнем мужчине. Нож, который, по утверждению молодого человека, был использован, был относительно небольшого размера и вызвал лишь незначительные травмы у 77-летнего сотрудника.

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