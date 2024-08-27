Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, вместимостью

Проверка тяжких физических повреждений, нанесенных блохам

Спор между двумя индивидуумами возле коммерческого заведения в Плайене закончился тем, что сотрудника пырнули ножом.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Следователь уже расследует происшествие в Плауэне, где, как сообщается, были Administration...
Следователь уже расследует происшествие в Плауэне, где, как сообщается, были Administration агрессией и боевые происшествия

Расположенный регион: округ Фогтланд - Проверка тяжких физических повреждений, нанесенных блохам

В районе Вогтланд ведется расследование, в частности, инцидента, классифицированного как вредный физический контакт. Предварительные отчеты свидетельствуют о том, что 64-летний мужчина запретил 23-летнему входу в заведение в Плауэне. Мотивом, по-видимому, была сигарета, которую курил молодой человек. Как утверждает 64-летний мужчина, затем молодой человек проявил угрожающее поведение. В ответ 64-летний мужчина якобы ударил его в верхнюю часть тела и пнул ногу. После новых угроз со стороны 23-летнего оба участника инцидента ушли.

Однако молодой человек вскоре вернулся на место происшествия. Внутри заведения он якобы угрожал ножом 77-летнему сотруднику, согласно полиции. 77-летний сотрудник заявил, что молодой человек спрашивал о 64-летнем мужчине. Во время этого инцидента 77-летний сотрудник заявил, что получил незначительные ранения от кончика ножа. Впоследствии сотрудник использовал животное отталкивающее средство, что заставило подозреваемого убежать. Подозреваемый был впоследствии задержан и временно заключен под стражу. Теперь ему предъявлены обвинения в угрожающем поведении и причинении вредных телесных повреждений. Кроме того, 64-летний мужчина находится под следствием по обвинению в физическом нападении.

Возвращение молодого человека в заведение было связано с другим вопросом о 64-летнем мужчине. Нож, который, по утверждению молодого человека, был использован, был относительно небольшого размера и вызвал лишь незначительные травмы у 77-летнего сотрудника.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно