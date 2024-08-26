Проверка началась после несчастного случая на яхте.

Прошлой неделей люксовый яхт "Байезиан" затонул у берегов Сицилии, что привело к трагической гибели семи человек. Точная причина этого морского несчастья остается неясной. Недавние сообщения указывают на то, что капитан судна находится под уголовным расследованием.

Источники, такие как агентство новостей ANSA и ежедневная газета "Ла Репубблика", сообщают, что капитан находится под следствием по подозрению в умышленном убийстве и кораблекрушении. Он якобы был допрошен дважды в течение недели, последний раз в выходные.

Среди погибших в этом несчастном случае у итальянского побережья были британский миллиардер Майк Линч и его 18-летняя дочь, а также две пары друзей и повар судна. К счастью, 15 человек удалось спасти. Мистер Линч организовал морскую прогулку со своей семьей, друзьями и деловыми партнерами в качестве празднования после своего оправдания в суде.

Предполагается, что "Байезиан" столкнулся с огромной волной около 4:00 утра во время шторма с ветром более 100 километров в час. Яхта затонула практически мгновенно. Считается, что жертвы были застигнуты врасплох в своих каютах и не смогли спастись от быстро приближающейся воды.

Сообщения с последнего допроса капитана указывают на то, что следователи исследуют, были ли двери и люки открыты во время инцидента и когда был активирован аварийный сигнал. На основе этих вопросов капитан был добавлен в список подозреваемых. Допрашиваются также другие члены экипажа, и не исключается возможность дальнейших расследований в отношении некоторых из них.

Расследование инцидента с "Байезианом" ведется Комиссией, которая в настоящее время исследует, были ли двери и люки открыты во время инцидента и когда был активирован аварийный сигнал. Как сообщает агентство новостей ANSA и ежедневная газета "Ла Репубблика", Комиссия также изучает капитана судна по подозрению в умышленном убийстве и кораблекрушении.

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