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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Проведение обысков жилых домов для поиска беглых преступников

В течение примерно двух недель заключенным из больницы района Штраубинг удалось вырваться из-под надзора. Один из четырех сбежавших уже задержан и заключен в тюрьму, а след второго ведет в Северный Рейн-Вестфалию.

 and  Max Becker
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- Проведение обысков жилых домов для поиска беглых преступников

В поисках одного из четырех беглецов, сбежавших из районной больницы в Нижней Баварии, власти обратились к двум точкам в Северном Рейне-Вестфалии. Благодаря глобальной информации о друзьях и укрытиях этих парней, они обнаружили места в Виттене (район Эннепе-Рур), как сообщает полиция.

Подсказки указывали на возможность того, что этот парень может находиться в этих местах. Но когда отряды SWAT проверили квартиры в конце августа, они не нашли разыскиваемого. Расследование продолжается, как заявили полицейские, они все еще обрабатывают информацию от людей и исследуют видеонаблюдение.

Парня, задержанного в Австрии, продолжают содержать под стражей

Четверка сбежала из районной больницы в Штраубинге 17 августа. Они взяли под контроль сотрудника больницы и заставили его открыть дверь под угрозой оружия. Один из беглецов был арестован всего через несколько дней возле Граца в Австрии. Международный ордер на арест все еще активен для других троих.

28-летний индивидуум, задержанный в Австрии, все еще находится в австрийских тюрьмах, сообщает полиция. Прокуратура в Регенсбурге подала запрос на его экстрадицию в Германию.

Отсутствие беглеца в идентифицированных виттенских квартирах вызвало подозрения о возможном перемещении. Несмотря на интенсивные поиски оставшихся троих лиц, причастных к преступлению в больнице, они все еще находятся на свободе.

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