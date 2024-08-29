- Процветающая экономика иглового сектора - финансовый успех Schott Pharma

Шотт Фармацевтика продолжает процветать на растущем рынке, делая значительный акцент на предзаполненных шприцах в фармацевтической отрасли. Общедоступная компания, базирующаяся в Майнце, смогла существенно увеличить tanto доход, как и прибыль, несмотря на значительные инвестиции в производственные мощности. Компания теперь ожидает еще более высоких доходов за весь финансовый год 2024, чем было первоначально запланировано.

Ожидаемый рост доходов за финансовый год был пересмотрен в сторону увеличения до 11-13%, превысив предыдущий прогноз 9-11%. В третьем квартале (завершившемся в июне 2024 года) доходы выросли на 21% по сравнению с предыдущим годом до €268 миллионов в пересчете на постоянный курс валюты. Чистая прибыль также существенно увеличилась, достигнув €46 миллионов, что на 52% больше, чем в предыдущем году.

"Эти показатели демонстрируют успешную реализацию стратегии, соответствующей основным тенденциям в фармацевтической промышленности", - заявил CEO Андреас Райссе. Данная стратегия включает в себя производство предзаполненных шприцев, изготовленных из стекла или пластика. Европейские производственные мощности были расширены для этого конкретного бизнес-сектора. Кроме того, ведутся планы по строительству нового завода по производству предзаполненных шприцев в Северной Каролине, США.

Шотт Фармацевтика стала публичной компанией в 2023 году. Помимо производства шприцев, компания также занимается производством ампул для фармацевтической и биотехнологической промышленности.

Несмотря на предстоящее расширение производства предзаполненных шприцев в Северной Каролине, Шотт Фармацевтика планирует дальнейшие инвестиции в этот проект. Амбициозная стратегия компании по увеличению своей доли на рынке фармацевтической промышленности предусматривает внедрение инновационных технологий в производственные процессы.

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