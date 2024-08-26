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Процесс строительства жилых домов находится на начальной стадии.

В первой половине года отрасль строительства в Мекленбург-Передней Померании наблюдала рост доходов и приток новых проектов, но сектор остался равнодушным к этим событиям.

 and  Katherine Bradley
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- Процесс строительства жилых домов находится на начальной стадии.

Краны вместо строительных кранов. В Мекленбурге-Передней Померании продолжают поступать запросы на ремонт дорог и установку кабелей, что держит строительные компании в напряжении, в то время как сектор жилищного строительства остается вялой. "Строительная отрасль получает выгоду от сезонных контрактов в гражданском и дорожном строительстве. Однако отсутствуют заказы для компаний, занимающихся высотным и жилищным строительством", - объяснил Йёрн-Кристиан Янсен, управляющий директор ассоциации строителей земли, в Шверине.

Число выданных разрешений на строительство в земле продолжает сокращаться. По словам Янсена, в первом полугодии 2024 года в МВ было утверждено всего 365 индивидуальных и 92 двухквартирных дома, что на 50 процентов меньше, чем в тот же период прошлого года.

Экономика является основным потребителем

Согласно ассоциации строителей, выручка строительных компаний с 20 и более сотрудниками в первом полугодии 2024 года составила один миллиард евро, что на 9 процентов больше, чем в предыдущем году. Однако этот рост может быть связан с увеличением затрат на строительство и заработной платы. Число рабочих часов было на 3 процента меньше, чем в предыдущем году.

Самым прибыльным сектором, с выручкой 456 миллионов евро, вновь стал сектор промышленного строительства, который вырос почти на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. Строительство, финансируемое из публичных средств, показало выручку в размере 359 миллионов евро, что на 14 процентов больше, чем в предыдущем году. Сектор жилищного строительства остается острой проблемой. В этом секторе выручка была примерно на 10 процентов ниже, чем уже низкая выручка предыдущего года.

Приток заказов создает оптимизм

Однако приток заказов за первые шесть месяцев указывает на видимое увеличение в всех секторах. К концу июня новые заказы составили 943 миллиона евро, что на 19 процентов больше, чем в тот же период прошлого года. В частности, инвестиции муниципалитетов, земли и федерального правительства показывают значительный рост, около 25 процентов. Государственный сектор планирует потратить 411 миллионов евро, в основном на дорожное строительство. Спрос также растет в секторе жилищного строительства. Прирост заказов по сравнению с предыдущим годом составляет почти 17 процентов.

Для статистических исследований ассоциация строителей использовала данные компаний с более чем 20 сотрудниками. Эти компании нанимают примерно половину из примерно 24 000 строительных рабочих и инженеров земли и вносят значительный вклад в общую выручку отрасли из-за своего размера.

Снижение числа выданных разрешений на строительство в МВ совпадает со вялой динамикой в секторе жилищного строительства. Анализ статистики показывает, что сектор жилищного строительства имеет самый низкий рост выручки, примерно на 10 процентов меньше, чем в предыдущем году.

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