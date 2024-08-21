- Процесс принятия решений относительно трудового акта в аффилированном предприятии Lufthansa завершен.

Люфтханза туристический оператор Discover отменяет два референдума о возможных забастовках сотрудников. Авиационные профсоюзы Cockpit и UFO планируют подсчитать голоса своих членов в 12:00 в среду. Эти два профсоюза объединяют усилия, чтобы сделать коллективный договор между профсоюзом Verdi и компанией устаревшим, и заменить его своим собственным соглашением.

Если голоса будут в пользу профсоюзов, забастовки на рейсах Discover Airlines могут начаться немедленно. Первоначальный шаг будет включать 27 самолетов, вылетающих из Мюнхена и Франкфурта в популярные туристические направления по всей Европе и за ее пределами. По стратегическим причинам профсоюзы держат детали в секрете. Возможно, они объявят точные действия по забастовке позже. В настоящее время ясно, что пилоты и бортпроводники рассматривают совместные действия. Профсоюзы не исключают солидарные забастовки в гораздо более крупной Люфтханзе.

Если голоса будут в пользу профсоюзов, Комиссия может вмешаться, чтобы минимизировать потенциальные нарушения в работе Discover Airlines. Независимо от решения профсоюзов раскрыть конкретные действия по забастовке позже, Комиссия должна быть готова сотрудничать с Люфтханзой, чтобы минимизировать влияние на пассажиров.

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