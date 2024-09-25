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Процесс получения билетов на поезд теперь занимает в два раза больше времени.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Для стимулирования перехода автомобилистов на поезда необходимы улучшения в инфраструктуре железных...
Для стимулирования перехода автомобилистов на поезда необходимы улучшения в инфраструктуре железных дорог.

Процесс получения билетов на поезд теперь занимает в два раза больше времени.

Deutsche Bahn расширяет период бронирования билетов на поезда. Вместо существующего шестимесячного периода бронирования билеты скоро станут доступны для бронирования до года вперед, как объявила государственная компания. Это изменение вступит в силу 16 октября, совпадая с введением нового расписания, в соответствии с которым поезда начнут курсировать с середины декабря.

Это расширение периода предварительного бронирования является частью различных инициатив Deutsche Bahn по повышению привлекательности дальних поездок. 2024 год был трудным для компании, который был омрачен забастовками, тяжелыми погодными условиями и ухудшением инфраструктуры, что существенно повлияло на дальнее сообщение,according to Michael Peterson, член правления, ответственный за дальнее сообщение. "Мы потеряли доверие наших клиентов", - признал Peterson.

Спрос на дальние поездки в 2023 году был "исключительно высоким", но вызовы этого года оказали негативное влияние на этот спрос, сказал Peterson. В августе пунктуальность дальних поездов составила всего 60,6 процента, что Peterson назвал "разочаровывающим". Компания ставит перед собой цель увеличить пунктуальность до более 75 процентов к 2027 году, подчеркнул Peterson, отметив, что надежная инфраструктура является ключевым фактором для этого.

Более быстрые поезда ICE

Улучшение инфраструктуры является приоритетом для Deutsche Bahn, с запланированными работами на многих важных маршрутах в ближайшие годы, сосредоточенными на 41 ключевом коридоре. В будущем будет улучшена координация между строительными проектами и расписанием. Чтобы повысить пунктуальность, поезда ICE-4, составляющие около 60 процентов мест в дальних поездах, смогут развивать максимальную скорость 265 км/ч вместо нынешних 250 км/ч. Это может помочь компенсировать задержки на определенных маршрутах.

Peterson также анонсировал планы расширения дальних услуг в ближайшие годы. При ограниченной емкости сети сокращение дальних услуг не является решением, так как они составляют лишь небольшую часть железнодорожного трафика в Германии.

Peterson упомянул, что в расписании 2025 года будет больше спринтерских соединений, подразумевая поездки ICE с меньшим количеством остановок между начальной и конечной станциями. К декабрю 2026 года 20 основных немецких городов будут связаны с национальной сетью дальнего сообщения с получасовым интервалом поездов ICE, объявил Peterson.

Отмена малоиспользуемых поездов

В то время как дальние поезда белого и красного цвета управляются и финансируются исключительно компанией Deutsche Bahn, региональная транспортная система работает иначе. В региональном секторе федеральные земли заказывают поезда через транспортные ассоциации, которые обычно субсидируют услуги для связи регионов. Согласно внутренним документам, Deutsche Bahn получает прибыль только на основных дальних маршрутах. Остальные 70 процентов маршрутов в дополнительной и региональной сети в основном работают в убыток.

Министр транспорта Volker Wissing и другие официальные лица призвали Deutsche Bahn поддерживать свои дальние услуги перед региональными выборами на востоке Германии. Сектор был призван увеличить заполняемость своих поездов за счет улучшения предложений. Однако дальние поезда также теряют бизнес в пользу более дешевых региональных поездов из-за Germany-ticket в региональном транспорте.

В некоторых случаях малоиспользуемые поезда IC или ICE могут быть заменены региональными поездами, сказал Peterson, подчеркнув, что это решение будет приниматься в консультации с представителями государств. Часто нет смысла эксплуатировать пустой дальний поезд на маршруте, где также курсирует региональный поезд.

Расширение периода предварительного бронирования билетов на поезда является одним из способов, которыми Deutsche Bahn пытается повысить привлекательность дальних поездок, стремясь вернуть доверие своих клиентов после трудного года в 2024 году.

Спрос на дальние поездки был высоким в 2023 году, но серия вызовов привела к снижению спроса. Чтобы улучшить пунктуальность, поезда ICE-4 смогут развивать максимальную скорость 265 км/ч вместо нынешних 250 км/ч, что может помочь компенсировать задержки на определенных маршрутах.

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