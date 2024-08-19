Местный судебный орган или основной суд первой инстанции - Процесс по смертности в стоматологическом кабинете начался против специалиста по анестезии.

Следуя трагической кончине девочки во время стоматологической операции, судебный процесс против бывшего анестезиолога начнется в понедельник (в 9:30) в Региональном суде Франкфурта. Обвинения против 67-летнего мужчины включают причинение телесных повреждений, повлекших смерть, среди прочего. Его обвиняют в том, что он не соблюдал минимальные стандарты безопасности и гигиены во время процедуры анестезии.

Инцидент произошел, когда четырехлетней девочке делали анестезию в стоматологической клинике в Кронберге, в районе Висбаден, осенью 2021 года. Предполагается, что бактерии попали в ее кровь, что привело к смерти в клинике.

Три других ребенка якобы также заболели сепсисом таким же образом в тот же день во время анестезии. В результате анестезиолога также обвиняют в причинении опасных телесных повреждений в ходе судебного процесса.

Уголовная палата назначила семь дней судебного процесса, с ожиданием приговора к концу сентября.

Во время судебного процесса подчеркивалось, что анестезиолог якобы пренебрег важностью правил здоровья и безопасности, что способствовало трагическим событиям. Обвинения также включают обвинение его в причинении опасных телесных повреждений в результате его халатности.

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