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ПанорамаНовостиДругие транспортные средства

Процесс по делу о Porsche завершился условно.

Большое число традиционных сделок с автомобилями

 and  Melissa Williams
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Процесс по делу о Porsche завершился условно.

В судебном процессе, завершившемся приговором, глава компании, занимающейся реставрацией классических гоночных автомобилей, была признана виновной в обмане и других преступлениях. Porsche, соистцы, кажется, имеют основания для празднования.

В судебном процессе, посвященном якобы подлинным классическим автомобилям, Региональный суд Ахена приговорил виновного к условному сроку заключения один год и четыре месяца. Глава компании, реставрирующей винтажные гоночные автомобили, была признана виновной в мошенничестве, подделке документов и нарушении прав на товарный знак. В основном, она создавала исторические гоночные автомобили Porsche и продавала их как подлинные.

Согласно приговору, виновный подделывал документы и представлял их в отдел регистрации транспортных средств, среди прочего. Кроме того, он прикреплял эмблемы Porsche к модифицированным автомобилям без согласия компании, как пояснила представитель суда. В одном случае он ввел в заблуждение потенциального покупателя относительно истории автомобиля. Некоторые автомобили были проданы за миллионы евро. Porsche, соистцы, планируют вернуть проданные автомобили.

Разбирательство началось около трех лет назад, но было приостановлено из-за проблем со здоровьем подсудимого, прежде чем возобновиться в феврале. Обвинения против двух соучастников были сняты с уплатой штрафов. Один из соучастников был гоночный водитель Юрген Барт, который выиграл легендарную 24-часовую гонку Ле-Мана для Porsche в 1977 году на Porsche 936 Spyder. Барт был сотрудником Porsche в течение многих лет, и во время обыска в его доме было обнаружено "самое большое в мире собрание сувениров Porsche", как сообщает "Handelsblatt". Против Барта были сняты обвинения после уплаты штрафа в размере 750 евро. Барт неоднократно заявлял о своей невиновности, признавая штраф только по процедурным причинам. Барт описал судебное преследование против него как "кошмар".

После вынесения приговора CEO было приказано удалить эмблемы Porsche с модифицированных автомобилей, которые он продал, так как они были добавлены без согласия компании. Тем не менее, другие автомобили с подобными обманами по-прежнему вызывают беспокойство у правоохранительных органов и коллекционеров подлинных автомобилей.

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