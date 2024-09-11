- Процентные ставки упали до самого низкого уровня с начала весны 2023 года.

Перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставкам в этуThursday, вкладчики видят самые низкие ставки по срочным вкладам за последний год. Согласно анализу Verivox, двухлетние срочные вклады теперь в среднем составляют 2,68%, что соответствует низкой ставке, которую мы видели в мае 2023 года. Тем не менее, ставки по срочным вкладам остаются относительно неизменными, как указано в исследовании с датой отчета 6 сентября.

С момента своего пика в ноябре 2023 года эти ставки по срочным вкладам упали в среднем на 0,71 процентного пункта. Verivox регулярно изучает ставки по срочным и сберегательным вкладам около 800 банков и сберегательных банков, в общей сложности на 10 000 евро.

Банки ожидают снижения ставки ЕЦБ в этуThursday

Ставки по сберегательным счетам сильно зависят от денежно-кредитной политики ЕЦБ. В настоящее время банки получают ставку по депозитам в размере 3,75% за средства, которые они хранят в центральном банке. При ослаблении инфляции в еврозоне ожидается, что в этуThursday будет снижение, за которым последуют дальнейшие корректировки ставок в течение следующих месяцев. Если ЕЦБ снизит свою ставку по депозитам, банки обычно передают это своим клиентам.

"Снижение ключевой ставки уже заложено в текущих условиях срочных вкладов", - говорит Оливер Майер, генеральный директор Verivox Financial Comparison GmbH. "В ближайшие недели текущий тренд, скорее всего, продолжится, и ставки по срочным вкладам будут медленно снижаться".

Низкая инфляция выгодна для вкладчиков

Несмотря на значительное снижение инфляции, ситуация для вкладчиков улучшилась. После учета инфляции, которая составляла 1,9% в Германии в августе, средняя реальная доходность двухлетних срочных вкладов составляет 0,78%. "Год назад даже лучшие предложения на рынке не обеспечивали положительную реальную доходность, сбережения теряли свою ценность", - говорит Майер.

Мало изменений в ставках по срочным вкладам

По данным отчета, изменений в ставках по срочным вкладам практически нет. Verivox в последний раз сообщал о средних общенациональных предложениях на уровне 1,68%, что немного выше их начального значения в августе 2023 года в размере 1,66%. Вкладчики могут получить значительно меньше от сберегательных банков (0,61) и региональных кооперативных банков (0,63). "Многие банки ждут решения центрального банка", - сказал Майер. Если ЕЦБ снизит ставки, многие банки, скорее всего, быстро последуют за ним и снизят ставку по срочным вкладам - как они сделали после последнего шага по ставкам центрального банка в июне 2023 года.

Весной 2024 года ставки по срочным вкладам, как прогнозирует Оливер Майер, продолжат медленно снижаться. Из-за ожидаемого снижения ставки ЕЦБ банки, скорее всего, передадут сниженную ставку по депозитам своим клиентам, что повлияет на ставки по сберегательным счетам.

Несмотря на снижение инфляции, вкладчики в 2024 году по-прежнему сталкиваются с трудностями в получении положительной реальной доходности по своим двухлетним срочным вкладам, и ситуация мало изменилась по сравнению с предыдущим годом. Весной 2024 года также произойдет мало изменений в ставках по срочным вкладам, и вкладчики по-прежнему будут получать меньше от сберегательных банков и региональных кооперативных банков по сравнению с крупными банками.

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