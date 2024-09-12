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Процентные ставки по ипотечным кредитам достигли самого низкого уровня с февраля 2023 года.

На текущей неделе ставки по ипотеке упали до самого низкого уровня с февраля 2023 года, что принесло облегчение людям, столкнувшимся с трудностями на американском рынке недвижимости.

 and  Max Becker
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В ближайшую неделю может состояться первичное сокращение процентной ставки Федеральной резервной...
В ближайшую неделю может состояться первичное сокращение процентной ставки Федеральной резервной системой с 2020 года, что может потенциально снизить ставки по ипотеке.

Процентные ставки по ипотечным кредитам достигли самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Среднестатистическая 30-летняя фиксированная ставка по ипотеке составляет 6,2% согласно заявлению Фредди Мак от 12 сентября. Это снижение по сравнению с предыдущей неделей в 6,35% и значительно ниже пика в 7,79%, зафиксированного в октябре 2023 года.

Тренд на снижение ставок по ипотеке начался в августе, спровоцированный слухами о снижении процентных ставок, особенно после менее сильного, чем ожидалось, отчета об занятости за июль. С тех пор ставки медленно снижаются.

"Ставки по ипотеке упали более чем на полпроцента за последние шесть недель, достигнув самого низкого уровня с февраля 2023 года", - заявил Сэм Кхатер, главный экономист Фредди Мак, в пресс-релизе. "Ставки продолжают падать из-за более сдержанных экономических данных, которые мы наблюдаем. Однако потенциальные покупатели домов все еще колеблются, учитывая высокие цены на жилье и постоянный дефицит предложения".

Данные, указывающие на снижение инфляции и ослабление рабочей силы, создают основу для первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой с 2020 года. Это снижение запланировано на предстоящем заседании ФРС на следующей неделе.

Хотя Федеральная резервная система не контролирует ставки по ипотеке напрямую, ее действия могут влиять на них через корректировки доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая зависит от решений ФРС по процентным ставкам, резко снизилась в последние недели. Это происходит на фоне информации о снижении давления цен и замедлении роста рынка труда по сравнению с ожиданиями.

Ситуация продолжает развиваться и будет обновляться.

Снижение ставок по ипотеке оказало положительное влияние на некоторые компании, позволив им получить более низкие затраты на кредиты для своей деятельности. Общее состояние экономики зависит от многих факторов, и текущий тренд ставок по ипотеке является одним из них.

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