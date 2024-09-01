- Противодействие деградации окружающей среды в тюрингских лесах: необходимо увеличение рабочей силы

Из-за масштабного уничтожения лесов и ухудшения изменения климата государственное управление лесами планирует нанять больше персонала в ближайшие годы. По словам Хорста Спрёссманна, спикера государственного управления лесами, только для обработки новых правил ЕС требуется от 20 до 40 дополнительных позиций. Одновременно с этим нагрузка на операции также возрастает, что требует примерно такого же количества сотрудников. В течение многих лет государственные лесники преобразовывали тирольские еловые леса в климатоустойчивые смешанные леса.

Тирольский лес уже некоторое время получает финансовую помощь из государственного бюджета для восстановления леса и смягчения значительного ущерба, причиненного засухой и вредителями, такими как короед. По данным Министерства лесного хозяйства, более 22% площади леса в Тюрингии было повреждено с 2018 года. Жестокие засушливые лета с 2018 по 2020 год оказали значительное влияние на ели, которые, по данным государственного управления лесами, вряд ли будут иметь будущее в тирольском лесу и могут полностью исчезнуть из тирольской впадины в течение следующих нескольких десятилетий.

В ответ на сложные лесные повреждения государственное правительство разработало план действий летом 2019 года. До 2030 года на эту инициативу будет выделено 500 миллионов евро, в том числе бюджет для государственного леса и стимулирующие фонды для частных лесопромышленников. На данный момент министерство сообщает, что уже потрачено около 215 миллионов евро.

Частные лесопромышленные компании как важные партнеры

Благодаря дополнительным государственным фондам уже были созданы 90 новых рабочих мест в лесной отрасли, все вакансии на которые были заняты, как заявил Спрёссманн. В настоящее время в государственном управлении лесами насчитывается 1370 рабочих мест, около 50 из которых вакантны. Эти вакансии оставляются открытыми для заполнения своими собственными стажерами в ближайшем будущем. Лесная отрасль недавно запустила «напряжение стажировки», как заявил Спрёссманн.

Хотя в ближайшие годы будет нанято больше персонала, Спрёссманн подчеркивает, что без сотрудничества частных лесопромышленных компаний в государственном лесе будет мало прогресса. Более 80% работы в лесной отрасли выполняется с их помощью, сказал он.

Следующие государственные фонды привели к созданию 90 новых рабочих мест в лесной отрасли. Следующие 80% работы в лесной отрасли выполняются с помощью частных лесопромышленных компаний.

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