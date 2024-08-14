- Противный иск Ника Картера за клевету.

Певец Backstreet Boys Ник Картер (44) подал встречный иск о клевете против Мелиссы Шуман (39)

Ник Картер, член группы Backstreet Boys, подал встречный иск против Мелиссы Шуман, которая ранее обвинила его в сексуальном насилии. Картер требует $2,5 млн в качестве компенсации, как сообщает американский журнал "People" со ссылкой на судебные документы.

Шуман, бывшая участница девичьей группы Dream, утверждает, что Картер принудил ее к оральному и вагинальному сексу в 2003 году, когда ей было 18, а ему 22. Она подала гражданский иск в апреле 2023 года, но впервые выдвинула обвинения гораздо earlier. Прокуратура Лос-Анджелеса не стала предъявлять обвинения в то время из-за срока давности. Однако изменение закона в прошлом году позволило Шуман продолжить судебное разбирательство против Картера.

В своем встречном иске, поданном в Верховный суд Калифорнии в конце июля, Картер утверждает, что Шуман сделала ложные заявления, когда впервые обвинила его в сексуальном насилии в своем блоге в 2017 году. Он утверждает, что она продолжала поддерживать эти обвинения в интервью, социальных сетях и документальном фильме.

Картер утверждает, что сексуальный контакт был согласованным, а обвинения Шуман являются попыткой возродить свою "угасающую карьеру" и испортить его репутацию. Адвокат Шуман прокомментировал встречный иск Картера, заявив "People": "Встречный иск Картера в Калифорнии повторяет те же аргументы, что и его застопорившийся иск в Неваде, и оба показывают, что его защита от обвинений в сексуальном насилии состоит в нападении на жертв". Дело в Неваде связано с Шеннон Рут, которая также обвинила Картера в сексуальном насилии, якобы произошедшем в 2001 году после концерта.

Картер инициирует судебное разбирательство против документального сериала

Рут и Шуман появляются в документальном фильме "Падшие идолы: Аарон и Ник Картер", который был выпущен в мае. Четырехсерийный сериал включает интервью с двумя женщинами и Эшли Репп, все они обвиняют Картера в сексуальном насилии. Картер инициировал судебное разбирательство против документального сериала. "Это те же безстыдные обвинения, которые привели нас к суду над этой группой заговорщиков", - сказал адвокат Картера Дэйл Хейс-младший "The Hollywood Reporter". "Мы уверены, что победим и привлечем их к ответственности за распространение этих ложных утверждений".

Встречный иск Ника Картера против Мелиссы Шуман был инициирован в суде первой инстанции Калифорнии. Что касается документального фильма "Падшие идолы: Аарон и Ник Картер", Картер также инициировал судебное разбирательство против его производителей, ссылаясь на распространение ложных обвинений против него.

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