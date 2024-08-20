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Федеральные земли ГерманииНовостиКампания на выборах в региональный парламент

Противники во время избирательной кампании ведут ожесточенные споры.

Ранее единые, теперь в противоречии: Левая и Альянс прогресса, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, испытывают разлад и следуют курсом конфликта даже в ходе кампании выборов в землю. Председатель БСВ призывает к осторожности.

 and  Anne Legman
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В Дрездене партия « Expect» и Левый союз ведут предвыборную кампанию в качестве оппозиции на...
В Дрездене партия « Expect» и Левый союз ведут предвыборную кампанию в качестве оппозиции на региональных выборах.

- Противники во время избирательной кампании ведут ожесточенные споры.

В ходе кампании по выборам в ландтаг между Левыми и Сахрой Wagenknecht (BSW) сохраняется напряженность. Председатель BSW Сабина Циммерман призвала Левых воздерживаться от распространения дезинформации в ходе кампании. Она выразила озабоченность тем, что председатель Левых Сузанна Шапер намеренно распространяет ложную информацию, чтобы очернить BSW, как заявила Циммерман агентству DPA. "Нам следует стремиться к тому, чтобы дискуссия в кампании оставалась фактической", - заявила Циммерман.

Председатель Левых обвинила BSW в продвижении военной науки в университетах Саксонии через Wahl-O-Mat. Циммерман ответила, что статья 5 Конституции гарантирует свободу исследований, и области исследований не могут быть ограничены. Тем не менее, это не означает поддержки BSW такой науки. BSW ясно изложила свою позицию по этому вопросу в подробном ответе Wahl-O-Mat и выступает за добровольный отказ от военной науки.

"BSW поддержала идею 'Военная наука должна быть разрешена в университетах Свободного государства' - это можно найти в Wahl-O-Mat", - заявил руководитель бизнеса Левых в земле Ларс Клеба. "Эти люди имеют тактическую связь с правдой. Это также видно из их клеветнического утверждения, что Левые пренебрегают критическими социальными вопросами, такими как забота, зарплаты или образование", - заявил Клеба.

Альянс Сахра Wagenknecht (BSW) отделился от Левых осенью 2023 года. В текущих опросах BSW получает до 15% поддержки в Саксонии. В свою очередь, Левые находятся на уровне 3-5% и могут не вернуться в парламент. Они надеются завоевать два прямых места в Лейпциге. В случае победы в этих местах Левые также будут представлены в ландтаге через списочных кандидатов, в зависимости от доли голосов.

В разгар кампании по выборам в ландтаг Левые подверглись критике за распространение дезинформации о позиции BSW по военной науке. В ответ на эти обвинения BSW прояснила свою позицию, выступая за добровольный отказ от военной науки и дистанцируясь от любой поддержки такой науки.

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