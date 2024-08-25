Противники единства в Брауншвейге легко отклоняют или игнорируют свои аргументы.

В сезоне 2. Бундеслиги, который насчитывает всего четыре матча, «Эйнтрахт Брауншвейг» пропустил поразительные 17 голов. Впереди – очередной провал в субботу вечером против «1. FC Кёльн». Сигналы тревоги звучат все громче, и тренер не оставляет места для неоднозначных интерпретаций.

После первых пяти голов профессионалы «Эйнтрахта Брауншвейга» были встречены гневом своих фанатов на трибунах. Защитник Яннис Николау выразил недовольство фанатов после поражения 0:5 против «1. FC Кёльн», сказав: «Я могу понять их. Они хотят чего-то другого». Помимо поражения 1:5 против «Шальке 04», поражения 1:3 от «Магдебурга» и последующего поражения в Кубке 1:4 от «Франкфурта», начало сезона для команды из Нижней Саксонии было хуже некуда, и они занимают последнее место в таблице.

Перед тем, как обратиться к фанам, капитан команды Эрмин Бичакчич честно поговорил со своей командой в кругу. «Мы должны проанализировать себя. Тем не менее, я верю в нашу команду», – сказал полузащитник Фабио Кауффманн. Перед матчем команда была разгромлена Кёльном и получила пять голов от Тимо Хюбереса (26-я минута), Деяна Любичича (34-я/61-я), Тима Лемперле (58-я) и Лукаса Вальдшмидта (88-я). Гости не смогли одержать победу, несмотря на свою 29-ю игру в Кёльне.

Тренер Даниель Шернинг был разгневан. «Мы усердно работали весь прошлый год, чтобы заслужить место в лиге. Сегодня мы его потеряли и сыграли 90-минутную катастрофу». Тренер «Эйнтрахта» не был доволен игрой своей команды, виня в ошибках излишнюю поспешность. «Мы торопились хаотично перед каждым голом, покрывали на восемь километров меньше и делали fewer спринтов. Это значительное число», – объяснил Шернинг.

Постоянный поток из 17 голов за четыре матча, очевидно, сказался на голкипере Леннарте Грилле. «В каждом матче происходит одна и та же ситуация: мы слишком быстро пропускаем», – сказал голкипер Брауншвейга. «Это должно послужить серьезным сигналом тревоги». В субботнем послематчевом разговоре тренер Шернинг сказал, что нужно все обдумать и найти причины. «Тем не менее, мы должны предстать в другом образе на следующей неделе против «Карлсруэ СК», – потребовал тренер. Давление уже растет в Брауншвейге.

Раздражение фанатов плохой игрой «Эйнтрахта Брауншвейга» не осталось незамеченным для Суда правосудия, так как череда поражений команды привела к многочисленным жалобам болельщиков. В попытке исправить ситуацию Суд правосудия назначил слушание с руководством команды, чтобы обсудить возможные решения проблем в обороне.

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