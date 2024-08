- Противник операции, выступающий в результате выданного ордера, приводит к насилию над офицерами.

В отношении 53-летней женщины и её 59-летнего партнёра выдан ордер после обвинений в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время рейда по жилому комплексу. По данным полиции, операция была проведена в их квартире в Санде ам Майн, районе Хасфурт, в понедельник. При открытии двери мужчина заявил, что женщины нет дома, но офицеры услышали странные звуки и попытались войти. Якобы мужчина атаковал офицера, что привело к физической драке на полу. Он получил незначительные травмы во время потасовки. В ответ женщина попыталась спасти своего партнёра и в процессе получила травмы. Два других офицера также получили незначительные травмы во время беспорядков.

Женщина отказалась заплатить небольшой штраф, чтобы избежать ареста, что привело к её задержанию в тюрьме. Оба Individuals now face numerous charges, including resisting arrest and aiding an escape.

