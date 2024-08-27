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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Противник операции, выступающий в результате выданного ордера, приводит к насилию над офицерами.

В районе Хаßфурт дуэт сталкивается с оборотом полиции. Ситуация внутри их жилища накаляется

 and  Carmen Simpson
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Женщина и её спутник сталкиваются с révéléными обвинениями.
Женщина и её спутник сталкиваются с révéléными обвинениями.

- Противник операции, выступающий в результате выданного ордера, приводит к насилию над офицерами.

В отношении 53-летней женщины и её 59-летнего партнёра выдан ордер после обвинений в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время рейда по жилому комплексу. По данным полиции, операция была проведена в их квартире в Санде ам Майн, районе Хасфурт, в понедельник. При открытии двери мужчина заявил, что женщины нет дома, но офицеры услышали странные звуки и попытались войти. Якобы мужчина атаковал офицера, что привело к физической драке на полу. Он получил незначительные травмы во время потасовки. В ответ женщина попыталась спасти своего партнёра и в процессе получила травмы. Два других офицера также получили незначительные травмы во время беспорядков.

Женщина отказалась заплатить небольшой штраф, чтобы избежать ареста, что привело к её задержанию в тюрьме. Оба Individuals now face numerous charges, including resisting arrest and aiding an escape.

Ордер на арест женщины и её партнёра выдан в связи с их участием в преступлении, связанном с сопротивлением аресту и оказанием помощи в побеге. В результате их действий во время рейда по жилому комплексу они официально обвиняются в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

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