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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Протесты после инцидента в Солингене

Вследствие трагического инцидента в Солингене, в результате которого погибли трое, вечером в центре города вспыхнули протесты. Не все демонстрации проходили мирно.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
После инцидента в Золингене в центральном районе города состоялись несколько протестов.
После инцидента в Золингене в центральном районе города состоялись несколько протестов.

- Протесты после инцидента в Солингене

После инцидента в Солingen, многочисленные группы вышли на улицы, протестуя. По словам представителя полиции, происходили три отдельных мероприятия в центре города и на месте преступления. Сначала все было спокойно, но tensions escalated, когда участники левой демонстрации прорвали полицейское ограждение, вынудив офицеров использовать дубинки для самозащиты.

Полиция была представлена в большом количестве, чтобы поддерживать порядок. Точное количество участников на каждом мероприятии не было ясно вечером. Для памятного мероприятия, организованного коалицией "Вупперталь стоит на пути", в которую входят tanto левые как гражданские организации, полиция оценила присутствие от 100 до 200 человек. Для собрания, организованного Молодой альтернативой, молодежным крылом AfD, полиция насчитала 50 зарегистрированных участников.

Накануне вечером мужчина, как сообщается, атаковал случайных прохожих на городском фестивале в Солingen, в результате чего погибли трое человек. На следующую ночь был арестован 26-летний сириец. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в убийстве и возможной связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), и на него выдан ордер на арест.

Коалиция "Вупперталь стоит на пути", находящаяся под надзором Комиссии, организовала памятное мероприятие. Несмотря на эскалацию tensions, Комиссия гарантировала надлежащие меры безопасности на всех собраниях.

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