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Протесты на центральном вокзале: "Это выразительное мероприятие"

Лицо якобы ответственно за выстрелы в голову другому человеку и смертельное ранение в Центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Alleged perpetrator maintains silence.Esteréesпечальное происшествие в оживлённом районе вызвало многочисленные расследования.

 and  Ksenia Johnson
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Личность погибла от огнестрельного ранения в центре главного железнодорожного вокзала Франкфурта.
Личность погибла от огнестрельного ранения в центре главного железнодорожного вокзала Франкфурта.

- Протесты на центральном вокзале: "Это выразительное мероприятие"

После смертельных выстрелов в центральном вокзале Франкфурта подозреваемый первоначально хранил молчание по обвинению. Об этом сообщил Доменик Миес, представитель прокуратуры Франкфурта. 54-летнего мужчину подозревают в том, что он смертельно ранил 27-летнего мужчину выстрелами в голову во вторник вечером. Все улики изучаются, свидетели опрашиваются, и вся относящаяся к делу информация проверяется.

Подозреваемый был задержан федеральной полицией вскоре после инцидента. В отношении него был выдан ордер на арест по подозрению в убийстве. Жертва скончалась на месте. В четверг прокуратура также отказалась комментировать связь между двумя турецкими гражданами.

Подозрительное видео с камер наблюдения

Между тем, спорное видео с камер наблюдения широко распространяется в Интернете. На нем показано, как мужчина подходит к другому мужчине сзади, направляет пистолет ему в затылок, и тот падает вскоре после этого. "Конечно, мы обратили на это внимание", - сказал Миес, но отказался комментировать это.

По данным следствия, подозреваемый якобы выстрелил в 27-летнего мужчину еще два раза в голову, когда тот находился на земле. Сообщалось, что федеральные полицейские помешали мужчине сесть на поезд и сбежать.

Психолог-криминалист: Подозреваемый, похоже, принял, что его поймают

Жестокое преступление в самом центре оживленного вокзала: "В этом есть что-то драматическое, даже театральное", - говорит криминалист Вильгельм Шмидт. "Кто-то, кто совершает такое преступление на публике, явно принимает огромный риск быть пойманным", - говорит бывший долговременный директор Криминального центрального офиса в Висбадене. Преступник, должно быть, знал, что преступление будет записано камерами видеонаблюдения и будет множество свидетелей. Он, должно быть, ожидал, что не сможет избежать ареста, что может привести к пожизненному заключению.

"Если кто-то делает что-то подобное, у него, должно быть, очень веская причина или он находится под сильным давлением", - говорит Шмидт. Возможно, не было другого способа совершить преступление. В настоящее время можно только гадать о потенциальных мотивах.

С 1 июня 2021 года введен запрет на ношение оружия на центральном вокзале Франкфурта после наступления темноты. С тех пор ношение оружия, а также ножей с фиксированным или складным лезвием длиной более четырех сантиметров, запрещено в здании вокзала между 8:00 вечера и 5:00 утра.

Подозреваемый, в отношении которого ведется расследование, родом из Гессена. Психологи пытаются понять мотивы этого жестокого акта, изучая фон и воспитание человека, происходящего из Гессена.

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