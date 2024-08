- Протестный лагерь Теслы может вступить в свою горячую стадию

Укрытый в лесу недалеко от завода Tesla, скромный протестный лагерь почти незаметен с асфальтовой дороги. Однако то, что когда-то было горсткой палаток и домиков на деревьях, превратилось в лесное поселение, которое сейчас может похвастаться около двадцати домиков на деревьях. Они служат убежищем для активистов по ночам, а также есть мастерские, туалеты, рынок и зона для лазания.

Активисты уже около полугода протестуют против расширения завода Tesla в Гринихеде возле Берлина. Начав свой протест 27 февраля, их число колебалось.

Зимний Холод Не Останавливает Активистов

Несмотря на зимний холод, активисты остаются непреклонными в своей миссии по остановке расширения завода. На данный момент в лагере осталось около двадцати человек, по словам представителя движения "Остановить Tesla". Несмотря на то, что лагерь не является постоянным убежищем для большинства активистов, он не показывает признаков усталости или потери импульса. Активисты также решили пережить предстоящую зиму. "Лес, к сожалению, все еще не спасен", - подчеркнул представитель.

Разговоры об эвакуации лагеря утихли, и протест стал более мирным. Высший административный суд (OVG) Берлин-Бранденбург отклонил полицейскую жалобу на условия лагеря, в том числе снос домиков на деревьях. После периодов беспорядков в мае, отмеченных масштабной полицейской операцией и множеством демонстраций, протесты прошли без серьезных инцидентов.

Проверки с органами собраний и лесным департаментом прошли в надлежащем порядке, как подтвердило министерство окружающей среды. "Во время этих проверок не было замечено ухудшения ситуации", - объявило министерство.

Министерство Внутренних Дел Бранденбурга Считает Лагерь Колючкой

Лесная оккупация не осталась незамеченной для Министерства внутренних дел Бранденбурга, которое еще не вынесло окончательного вердикта по этому вопросу. "Правовой статус обращения с протестными лагерями, особенно с домиками на деревьях в лесу, остается неясным", - сказал представитель министерства.

Министерство также выразило озабоченность потенциальными опасностями, связанными с неразорвавшимися боеприпасами. "Вероятность обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны в районе расширения Tesla довольно высока", - сказал спикер. "Факт, что пока только за пределами 'лагеря' были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны, объясняется тем, что пока не проводились никакие исследования в этом районе".

Вокруг Планов Расширения Ведется Дискуссия

Активисты решительно выступают против строительства грузовой железнодорожной станции и логистических зон, что требует дальнейшей вырубки леса. Большинство жителей Гринихеда отклонили такие планы, что привело к пересмотру проектов с меньшей вырубкой деревьев.

Министерство экономики Бранденбурга выразило озабоченность по поводу протеста в лесу. "Такие действия, конечно, не способствуют положительно общему экономическому климату в Германии", - сказал представитель министерства. "Однако община единогласно утвердила пересмотренный план строительства. Следовательно, Министерство экономики в настоящее время не имеет серьезных опасений".

Tesla Остается Молчаливой По Поваду На Протест

Автопроизводитель не прокомментировал протестный лагерь. Запрос на комментарий по поводу деятельности активистов остался без ответа. По словам обитателей лагеря, нет никакого взаимодействия между активистами и Tesla.

Tesla планирует расширить свои производственные мощности, построив новый завод, и ждет роста продаж, чтобы продолжить. Директор завода Андре Тиериг осудил протестную активность: "Здесь мы производим электромобили; мы не управляем нефтеперерабатывающим заводом", - заявил он.

Активисты Считают, Что Их Усилия Приносят Плоды

Активисты считают замедление расширения Tesla своей победой. Представитель инициативы "Остановить Tesla" сослался на показатели продаж Tesla как на индикатор того, что "Элон Маск и Tesla больше не воспринимаются как флагманский проект народом". Компания, по его словам, "немного понизила свой статус".

Министерство экономики оспаривает эту точку зрения. " Given the current market conditions in the automotive sector, Tesla's decision to link plant expansion with overall organic growth is reasonable", - said the representative. Tesla has strong commitments to both the Grünheide location and its expansion with the state government. "This is also evidenced by the necessary and ongoing approval procedures".

Активисты Готовятся К 'Горячей' Фразе

Перед тем, как Tesla сможет начать расширение своего участка, государственный лес должен продать необходимые территории компании. "Продажа участков государственной лесной операции требует одобрения специализированного комитета в земельном парламенте", - объяснил спикер Министерства экономики. Если процессы продажи ускорятся, протест может вспыхнуть с новой силой и перейти в "горячую" фазу, как намекнул представитель "Остановить Tesla".

В мае этого года несколько активистов попытались штурмовать вход на завод, что потребовало вмешательства полиции с использованием водомётов для сохранения сайта, как они утверждают. Был объявлен ряд демонстраций и протестных действий, если продажа станет неизбежной.

Активисты продолжают жить в протестном лагере, пережидая предстоящую зиму, оставаясь верными своей миссии по остановке расширения завода Tesla. Несмотря на правовую неопределенность, связанную с протестными лагерями с домиками на деревьях в лесу, Министерство внутренних дел Бранденбурга еще не заняло четкую позицию.

