- Протестный лагерь 3.0 панк-субкультуры официально завершился на Сильте

Завершился Пунковый протестный сбор на Зильте. Под лозунгом "Протестный сбор в поддержку сосуществования - справедливость в отношении климата и прогресс к общему будущему без геттоизации" с 22 июля представители из разных уголков Германии выражали свои критические замечания по поводу капитализма, как сообщает группа "Акция Зильт".

Участники мероприятия организовали своего рода мини-фестиваль - с концертами, мастер-классами, чтениями и политическими действиями. Несмотря на официальное завершение сбора, это не означает, что все панки сразу же покинут место и остров: организаторам дано время до 6 сентября, чтобы убрать и привести в порядок территорию фестиваля в промышленной зоне возле аэропорта в Тинуме.

Если к этому сроку территория не будет убрана, "мы потребуем от организатора, чтобы это было сделано немедленно", заявил Кreis Nordfriesland. На основании событий прошлого года ожидается, что серьезных проблем не возникнет.

Протестные сборы начались в летом 2022 года.

В пятницу на протестном сборе по-прежнему присутствовало около 80 человек, согласно данным полиции. "Число участников постепенно сокращается. Максимальная посещаемость была в середине августа", - сказал представитель полиции. Число интервенций находится в районе трехзначных чисел. Основными причинами для вмешательства являются нарушения общественного порядка и агрессивное нищенство. Кроме того, есть несколько случаев причинения вреда здоровью и повреждения имущества в результате граффити.

Это третий панковский сбор на курортном острове. Все началось с Nine-Euro-Ticket на Северном море в летом 2022 года, когда около 100 панков в палатках расположились перед ратушей в Вестерельде, что вызвало недовольство многих жителей и туристов Зильта. Третья установка, расположенная за пределами туристического центра острова, была более организованной: есть туалеты, кухонный шатер и сцена.

По словам Kreis Nordfriesland, организаторы соблюдали требования, такие как установка химических туалетов, мусорных баков и stewards с белыми повязками или жилетами высокой видимости.

Петиция против дальнейших панковых протестных сборов инициирована

Тем не менее, третий сбор и его участники продолжают вызывать беспокойство у некоторых жителей Зильта. В середине августа житель Зильта инициировал онлайн-петицию, адресованную окружному администратору Флориану Лоренцу, призывающую "немедленно запретить дальнейшие панковские сборы на Зильте, особенно в природоохранных и ландшафтных зонах". На 1 сентября в 13:30 петицию подписали 1365 человек, из которых 803 проживают на острове. Петицию можно подписать еще около пяти месяцев. Порог для рассмотрения уже достигнут.

Округ заявил, что государство может запретить собрания, защищенные статьей 8 Основного закона, только в строгих случаях, таких как нарушение свободы и демократического основного порядка или если существует угроза насилия или совершения правонарушений, что представляет непосредственную угрозу общественной безопасности.

Однако, исходя из опыта трех предыдущих панковых протестных сборов на Зильте, этого не ожидается, сказал представитель. "Пока что протестные сборы носили демонстративный характер". Проводить всестороннюю оценку того, могут ли будущие объявленные протестные сборы проводиться под защитой права на собрание или быть запрещены, не представляется возможным.

После завершения Пункового протестного сбора на Зильте многие участники планируют продлить свое пребывание на курортном острове, так как организаторам дано время до 6 сентября, чтобы убрать территорию фестиваля. Несмотря на петицию против дальнейших панковых протестных сборов, некоторые сторонники движения предложили организовать будущее мероприятие на курортном острове, выразив желание провести мирный протест в поддержку справедливости в отношении климата и сосуществования.

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