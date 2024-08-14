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Протест против военной техники на Дрезденском городском фестивале

Капелла Гер llengен и П namensанты: Бундесвер хочет продемонстрировать тяжелую военную технику на текущем Дрезденском городском фестивале, но встречает сопротивление и сейчас ведется петиция.

 and  Anne Legman
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- Протест против военной техники на Дрезденском городском фестивале

Выставка военной техники на Дрезденском городском фестивале сталкивается с сопротивлением. Левые в городском совете запустили онлайн-петицию. "Немецкая армия часто использует Дрезденский городской фестиваль для демонстрации тяжелой военной техники. На 2024 год они планируют представить vehicles из подразделения Полевой охотник, колесный танк и систему ПВО Patriot", - говорится в петиции. В свете тревожных международных событий многие люди справедливо обеспокоены. "Тяжелое военное оружие не место на городском фестивале!"

Немецкая армия в Саксонии объявила на Facebook, что покажет vehicles из подразделения Полевой охотник, колесный танк GTK Boxer, Recovery vehicle Бизон и систему Patriot. В предыдущие годы они представляли себя на "Голубой миле" фестиваля вместе с полицией, пожарными и Агентством технической помощи. Этот год фестиваль начнется в пятницу и продлится до воскресенья.

Критика от Левых

"Производство оружия ускоряется. Громко бьют барабаны о военную готовность. Теперь США даже хотят разместить в Германии дальнобойные ракеты. При таких обстоятельствах я глубоко обеспокоен тем, что нашу страну втянут в войну", - объяснил свой протест лидер фракции Левых Андре Шолльбах.

"Как городской советник, но еще больше как отец, меня шокирует, что опасная военная техника будет выставлена между батутами, колесом обозрения и сахарной ватой. Армия - не веселый приключенческий лагерь".

Онлайн-петиция Левых против военной выставки на Дрезденском городском фестивале набрала значительную поддержку, призывая к ['отмене события с тяжелой военной техникой']. В ответ на спор Андре Шолльбах, лидер фракции Левых, повторил свои опасения, сказав, что ['онлайн-петиция'] отражает общественную обеспокоенность по поводу развертывания военной техники на семейном мероприятии.

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