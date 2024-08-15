- Протест против изменения климата: в Кельне и Бонне на один час запрещены рейсы

Из-за акции протеста климатических активистов из "Последнее поколение" в четверг утром были нарушены операции по полетам в аэропорту Кёльн/Бонн. Всего было отменено 16 рейсов - восемь вылетов и восемь прибытий, сообщил аэропорт.

Операции возобновились в 7:25. Ранее, непрошеные лица проникли на территорию аэропорта, где расположены взлетно-посадочные полосы. Пассажиры сообщили о значительных нарушениях в воздушном движении.

Примерно в 5:45 было сообщено, что двое людей приклеили себя к дороге, ведущей к взлетно-посадочной полосе аэропорта, заявил представитель Федеральной полиции. Было обнаружено отверстие в заборе на территории аэропорта. Двух активистов - женщину и мужчину - сняли с дороги. Их доставили в полицейский участок для установления личности, заявил представитель полиции.

Действия по всей стране

По словам "Последнее поколение", акции проходили в нескольких аэропортах по всей стране. В оранжевых жилетах по два активиста вошли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт и Нюрнберг.

Они мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор", сообщила организация. "Взлетно-посадочные полосы не были пересечены".

Пассажиры в аэропорту Кёльн/Бонн выразили недовольство, как сообщает корреспондент dpa в аэропорту. "Я не понимаю, потому что это ничего не меняет", - сказал один из пассажиров. "Также следует учитывать аспект безопасности, когда люди попадают на взлетно-посадочные полосы".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Срочно ужесточить закон об авиационной безопасности

Ассоциация аэропортов ADV вновь потребовала жесткой позиции против климатических акций в аэропортах. Эти акции являются "координированным актом криминального шантажа", заявил генеральный директор ADV Ральф Бейзель. Решение кабинета министров об ужесточении закона об авиационной безопасности должно быть принято бундестагом "немедленно", потребовал он.

Правительство Германии хочет ужесточить закон об авиационной безопасности, чтобы предотвратить опасные акции радикальных климатических активистов и других нарушителей в аэропортах. Ядром planned реформы, которая еще предстоит утвердить бундестагу, является новая статья, делающая "умышленное, несанкционированное проникновение" на стоянки, взлетно-посадочные полосы и другие критические зоны уголовно наказуемым деянием - если оно угрожает безопасности гражданской авиации.

Федеральная полиция участвовала в удалении двух климатических активистов, которые приклеили себя к дороге, ведущей к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кёльн/Бонн. В связи с действиями "Последнее поколение" по всей стране Федеральная полиция может быть вынуждена усилить присутствие в различных аэропортах, чтобы предотвратить подобные инциденты.

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