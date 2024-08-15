Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКельн

Протест против изменения климата: приостановлены полеты между Келоном и Бонном

Операции в аэропорту Кёльн-Бонн возобновились после общенациональных протестов группы 'Последнего Поколения' в Германии. Тем не менее, пассажиры раздражены.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Сотрудники полиции считают, что активисты из Последнего поколения добрались до территории аэропорта...
Сотрудники полиции считают, что активисты из Последнего поколения добрались до территории аэропорта через дыру в заборе.

- Протест против изменения климата: приостановлены полеты между Келоном и Бонном

Из-за акции протеста климатических активистов из "Последнее поколение" в четверное утро были временно нарушены операции по взлету и посадке в аэропорту Кёльн/Бонн. Пассажиры сообщали о значительных нарушениях в воздушном движении.

Операции возобновились в 7:25, объявил аэропорт. Однако задержки все еще ожидаются. Ранее на территорию аэропорта Кёльн/Бонн проникли неизвестные лица.

По словам представителя федеральной полиции, около 5:45 утра сообщалось, что двое человек приклеили себя к дороге доступа к взлетно-посадочной полосе. Было обнаружено отверстие в заборе на территории аэропорта. Двух активистов, женщину и мужчину, сняли с дороги доступа. Их доставили в отделение, чтобы записать их личные данные, сообщил представитель полиции.

Действия по всей стране

По словам "Последнее поколение", акции проходили в нескольких аэропортах по всей стране. Двое активистов в оранжевых жилетах также проникли в аэропорты Берлина-Бранденбурга, Штутгарта и Нюрнберга.

Они "мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'," - сообщила организация. "Взлетно-посадочные полосы не были пересечены."

Пассажиры в аэропорту Кёльн-Бонн выразили недовольство, сообщил корреспондент dpa в аэропорту. "Я не понимаю, зачем это делать, если это ничего не меняет," - сказал один из пассажиров. "Также нужно учитывать аспект безопасности, когда люди проникают на взлетно-посадочные полосы."

Правительство Германии хочет ужесточить Закон об авиационной безопасности, чтобы предотвратить опасные действия радикальных климатических активистов и других нарушителей в аэропортах. Ядро planned реформы, которая еще должна быть принята бундестагом, - это новая статья, которая делает "умышленное, незаконное проникновение" на стоянки, взлетно-посадочные полосы и другие ограниченные зоны уголовно наказуемым деянием - если оно угрожает безопасности гражданской авиации.

Акции "Последнее поколение" также затронули Кёльн, так как двое активистов смогли проникнуть в ограниченную зону аэропорта Кёльн/Бонн ранним утром в четверг. Позже в тот же день некоторые пассажиры вылетели из Кёльна, несмотря на нарушения и ожидаемые задержки, вызванные климатическими протестами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно