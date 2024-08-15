- Протест против изменения климата: приостановлены полеты между Келоном и Бонном

Из-за акции протеста климатических активистов из "Последнее поколение" в четверное утро были временно нарушены операции по взлету и посадке в аэропорту Кёльн/Бонн. Пассажиры сообщали о значительных нарушениях в воздушном движении.

Операции возобновились в 7:25, объявил аэропорт. Однако задержки все еще ожидаются. Ранее на территорию аэропорта Кёльн/Бонн проникли неизвестные лица.

По словам представителя федеральной полиции, около 5:45 утра сообщалось, что двое человек приклеили себя к дороге доступа к взлетно-посадочной полосе. Было обнаружено отверстие в заборе на территории аэропорта. Двух активистов, женщину и мужчину, сняли с дороги доступа. Их доставили в отделение, чтобы записать их личные данные, сообщил представитель полиции.

Действия по всей стране

По словам "Последнее поколение", акции проходили в нескольких аэропортах по всей стране. Двое активистов в оранжевых жилетах также проникли в аэропорты Берлина-Бранденбурга, Штутгарта и Нюрнберга.

Они "мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'," - сообщила организация. "Взлетно-посадочные полосы не были пересечены."

Пассажиры в аэропорту Кёльн-Бонн выразили недовольство, сообщил корреспондент dpa в аэропорту. "Я не понимаю, зачем это делать, если это ничего не меняет," - сказал один из пассажиров. "Также нужно учитывать аспект безопасности, когда люди проникают на взлетно-посадочные полосы."

Правительство Германии хочет ужесточить Закон об авиационной безопасности, чтобы предотвратить опасные действия радикальных климатических активистов и других нарушителей в аэропортах. Ядро planned реформы, которая еще должна быть принята бундестагом, - это новая статья, которая делает "умышленное, незаконное проникновение" на стоянки, взлетно-посадочные полосы и другие ограниченные зоны уголовно наказуемым деянием - если оно угрожает безопасности гражданской авиации.

Акции "Последнее поколение" также затронули Кёльн, так как двое активистов смогли проникнуть в ограниченную зону аэропорта Кёльн/Бонн ранним утром в четверг. Позже в тот же день некоторые пассажиры вылетели из Кёльна, несмотря на нарушения и ожидаемые задержки, вызванные климатическими протестами.

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