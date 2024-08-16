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Раньше музыкальный канал Viva использовал музыку Foster The People для коротких сегментов перед и после рекламных пауз. Канал больше не существует, и эпоха треугольников, бород хипстеров и лис в галактике осталась в прошлом. К счастью, Foster The People по-прежнему создает музыку.

Их четвертый студийный альбом называется "Paradise State of Mind" и звучит соответственно. Расслабленный бас гудит на заднем плане, пока вокалист Марк Фостер поет строки вроде "Ты знаешь, что мы будем в порядке / Отведи меня ближе к хорошим временам". Одной буквой отличается американский от своего немецкого тезки, Марка Форстера.

Однако музыкально два музыканта различаются больше: несмотря на то, что музыка "Paradise State of Mind" также танцевальна и временами радио-friendly, она много экспериментирует с элементами диско и психоделической музыки.

Одиночный трек "Lost in Space" является хорошим примером этого. Синтезаторы в стиле Daft Punk сочетаются с инди-хорами и танцевальным ритмом. Между ними сверкают звуковые эффекты из научной фантастики и танцевальная музыка 70-х и 80-х годов. "Песня о желании соединиться в то время, когда все расходится, и о том, как радость также может быть актом неповиновения", - объясняет Фостер.

Музыкальное видео для сингла снял австрийский режиссер Руперт Хёллер, который также работал с такими артистами, как Дади Фрейр и Гуд Уилсон. Марк Фостер поет и танцует в ярко-красной студийной вселенной, где руки танцоров мастерски подсвечены.

Сюрреализм и 70-е

Визуальное оформление остального альбома также удачно сочетается с музыкой. Обложка альбома представляет собой сюрреалистическую картину нью-йоркского художника Мэтта Хэнсела. В середине комнаты стоит многочастная скульптура, из которой радуга сияет через отверстие в потолке на свет. "Идея состояла в том, чтобы создать границу, где могут разместиться все темы альбома", - говорит Марк Фостер.

Светлые и темные элементы сочетаются так же, как старое и новое. Несколько символов ссылаются на обложки альбомов 70-х годов, таких как легендарный "Темная сторона Луны" Pink Floyd. Музыка "Paradise State of Mind" также началась как исследование поздних 70-х годов, по словам Фостера.

В Лондоне Фостер сочинил песню "Paradise State of Mind" с музыкантом Джеком Пеньяте и продюсером Полом Эпвортом за один день, что дало альбому его название и послужило отправной точкой для последующей работы. В итоге получилось одиннадцать очень особенных песен, которые приглашают мечтать, танцевать и наслаждаться летним вечером.

Мелодии с нового альбома хорошо сочетаются с живым настроением диско-музыки, делая его памятным дополнением к истории жанра. В "Paradise State of Mind" Фостер часто проводит параллели между чувствами единства и сопротивления, напоминая о времени, когда музыка была мощным инструментом самовыражения.

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