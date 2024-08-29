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Просмотр некоторых видеоклипов может помочь защитить ваш смартфон от воды.

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут
Проникновение воды представляет собой риск для смартфонов, даже тех, которые заявлены как...
Проникновение воды представляет собой риск для смартфонов, даже тех, которые заявлены как водонепроницаемые, что может нанести вред.

- Просмотр некоторых видеоклипов может помочь защитить ваш смартфон от воды.

Неприятности случаются быстро: Смартфон попадает под сильный дождь, набирает воду во время игры в ванне или тонет в озере во время сеанса фотосъемки на каноэ. Даже если устройство сразу же извлекают, остается вопрос: как справиться с водой? Некоторые видео на YouTube предлагают удивительное решение: якобы просмотр этих роликов должен выталкивать воду из устройства.

Чтобы проверить, действительно ли это так, эксперты из iFixit, сотрудничая с техническим журналом "The Verge", провели эксперимент. Группа смартфонов была сначала погружена в опредетельную жидкость на минуту, затем их слегка встряхнули, чтобы удалить часть жидкости. Затем на всех них воспроизвели тот же видеоролик по удалению воды. После того, как устройства простояли всю ночь, эксперты осмотрели их ультрафиолетовой лампой, чтобы проверить, осталась ли еще заметна тестовая жидкость.

Помогут ли видео с мокрым смартфоном?

Результаты оказались и сюрпризом, и предсказуемыми, и разочаровывающими. Глубоко проникшая жидкость, естественно, не может быть удалена видео. Однако часть жидкости, расположенной возле динамиков, можно было удалить. "Я бы сказал, что это работает в некоторой степени", - говорит эксперт iFixit Чейтон Райтер. Но один из устройств после теста был испорчен.

Причина, по которой это работает, связана с функцией роликов: визуальный аспект не имеет значения. Вместо этого важно аудио. "Это самый глубокий тон, который может воспроизводить динамик, played at the highest volume", - объясняет Эрик Фримен, главный разработчик динамиков в Bose, "The Verge". "Это создает воздушный поток, который выталкивает воду из корпуса".

Звук как спаситель

Некоторые устройства также используют эту логику намеренно: например, Apple Watch автоматически определяет, когда погружается в воду. Включается режим водного режима, блокирующий сенсорный экран, чтобы предотвратить неверные нажатия, и при выключении воспроизводится серия очень низких тонов, которые затем визуально выталкивают воду из динамиков смарт-часов.

Похоже, что пользователям смартфонов придется прибегать к видео на YouTube вместо встроенной функции. "На часах меньше полостей и отверстий, где может скапливаться вода", - объясняет главный инженер iFixit Шарам Мокхари "The Verge". "У смартфона динамики интегрированы только сверху и снизу. Поэтому они не могут достать до полостей, таких как слот для SIM-карты. Вывести воду из этих полостей просто невозможно". Критический порт зарядки также нельзя высушить звуком.

Правильное высушивание смартфонов

Просмотр этих роликов может быть вспомогательной мерой для удаления последней капли воды из устройства. Сначала нужно его высушить: если в устройстве действительно есть вода, его следует сразу же выключить, чтобы избежать коротких замыканий - не нужно сразу же начинать смотреть видеоролики. Сушить в хорошо вентилируемом месте рекомендуется, также может помочь силикагель. Например, Apple явно советует не сушить феном или рисом. Почему это может повредить устройство, можно узнать здесь.

На практике это, скорее всего, менее важно, чем можно подумать. Большинство современных смартфонов защищены от пыли и воды по стандартам, таким как IP67 - и могут выдерживать даже кратковременное погружение. Однако погружать их не рекомендуется, особенно с более старыми моделями. "Редко встретишь действительно чистую воду внутри устройства", - предупреждает эксперт Райтер. Соль, грязь и чистящие средства, такие как шампунь, могут заставить хрупкие уплотнения失败. Время также ослабляет их эффективность, так что смартфон, который был плотно запечатан в начале, может не быть таким через три года. Лучше оставить смартфон в покое, когда он в ванне.

Несмотря на отсутствие визуального воздействия, аудио в видеороликах на YouTube действительно играет важную роль в помощи удалению воды из устройства. Как вы отметили ранее, просмотр этих видео может быть полезной вспомогательной мерой для удаления последней капли воды с мокрого смартфона. Однако важно помнить, что быстрое отключение устройства, чтобы избежать коротких замыканий, является критическим действием перед попыткой его высушить, и использование фена или риса не рекомендуется Apple для сушки устройства. Другие распространенные заблуждения включают в себя убеждение, что погружение современных смартфонов с водозащитными стандартами, такими как IP67, безопасно, но эти устройства все равно не следует погружать, особенно с более старыми моделями, так как хрупкие уплотнения могут со временем изнашиваться.

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