- Прошло 10 лет с момента смерти Йоахима Фуксбергера.

Если вы помните Йоахима Фуксбергера, возможно, это признак вашего старения. Этот известный актер и телеведущий, более известный как "Черныш", стал знаменитым в ранние годы немецкого телевидения с программами, такими как "Ауф лос гехтс лос", и фильмами, такими как романтические драмы и криминальные триллеры, например, "Зловещий монах". Это были хорошие старые времена, как признавал сам Фуксбергер в 2007 году, когда ему исполнилось 80 лет, сказав: "Я динозавр телевидения". Но те времена уже часть истории. Именно десять лет назад сегодня этот многократно награжденный знаменитость скончался в своем доме в мюнхенском пригороде Грюнвальд, где он жил со своей женой и любимой спутницей жизни Гундулой до своей кончины.

Волна скорби была огромной. Знаменитости, такие как актер Ральф Бауэр, футбольная легенда Франц Беккенбауэр, актриса Уши Глаз и поп-звезда Удо Юргенс скорбели о потере друга и спутника, как и многочисленные поклонники. Была сильная эмоциональная реакция, хотя, возможно, не такая, как хотел бы покойный, как отметил комик Оливер Калкафе. "Но сегодня давайте прольем несколько слез, исключительно из-за наших эгоистических причин, потому что мы еще не готовы прощаться. С завтрашнего дня мы будем улыбаться и радоваться, когда будем вспоминать о вас."

Сопротивление вместо слепого послушания

Детство и отрочество Фуксбергера не предвещали его взлета к славе. Родившись в Штутгарте в 1927 году в семье продавца печатных машинок, он вырос в Дюссельдорфе и Хайдельберге. Подчиняться нацистскому режиму в подростковом возрасте было нелегко для него. "Учителя учили учеников быть послушными превыше всего, соглашаться со всем, и я не был таким", - вспоминал он в интервью. "Я всегда был немного бунтарем, против всего, что не имело для меня смысла".

Милый любовник и расследователь ужасов

В начале 1950-х годов Фуксбергер дебютировал на большом экране и часто снимался вместе с известными актрисами, такими как Роми Шнайдер, Марианна Хольд и Сента Бергер. Часто он играл "того довольно скучного, глупого молодого любовника", как он сам выражался, без особой симпатии. Однако фильмы, такие как "Близнецы из Зилляertal", стали его скучать, и в 1960-х годах он переключился на фильмы ужасов. "Это было замечательное время с Эдгаром Уоллесом, это был выход из эпохи Heimatfilm для меня", - описывал он. С тех пор он снялся в фильмах ужасов, таких как "Мертвые глаза Лондона", и в 2007 году в пародии "Новые вести о Виксере", отсылке к "Зловещему монаху".

Помимо актерства, Фуксбергер стал популярным развлекательным шоуменом с шоу, такими как "Не волнуйся" и "Ауф лос гехтс лос". Однако не все оценили его непринужденный стиль и шутки. И появление в пижаме в 1983 году на шоу "Wetten, dass...?" вызвало переполох. Он просто выполнял условие пари, которое проиграл. Некоторые в аудитории нашли это неловким. И критика становилась все больше. В 1986 году ему пришлось отказаться от своего живого шоу "Ауф лос гехтс лос" на ARD из-за низких рейтингов. Фуксбергер ушел и ненадолго исчез в своем выбранном доме в Австралии. Но он оставался присутствующим в немецком телевидении с телерепортажами из-за границы, которые он производил со своим сыном Томом, композитором и музыкантом.

В последние годы Фуксбергер и его жена провели в Грюнвальде. Но в 2010 году они понесли тяжелую утрату. Их единственный сын Томми скончался. Рана, которая так и не зажила. "В нашем возрасте это жестокий конец оставшейся радости жизни", - объяснил Фуксбергер вскоре после этого. "Мы потеряли самое дорогое - нашего единственного сына".

Шесть десятилетий настоящей любви

Оставшись вдвоем, они были связаны глубокой любовью и нежно заботились друг о друге. Почти шестьдесят лет они были женаты, без скандалов, с прогрессивным распределением ролей. "Моя главная задача в нашем браке: я почти каждый день готовил с тех пор, как мы поженились, кроме тех случаев, когда я был на съемках", - однажды признался Фуксбергер. "Моя жена лучше обращается с деньгами, она ведет финансы". Он часто нежно называл Гундулу своим "правительством".

Они не смогли отпраздновать свою 60-ю годовщину свадьбы 2 декабря 2014 года - Фуксбергер скончался примерно через три месяца раньше, как он когда-то пожелал: "Когда один из нас уйдет, я надеюсь, что это буду я".

СМИ широко освещали кончину Йоахима Фуксбергера, вспоминая его значительные contributions к немецкому телевидению и развлечениям. В различных новостных источниках подчеркивали его наследие как разностороннего актера, телеведущего и шоумена, а также его вклад в итальянское кино.

Во время трибютов СМИ также подчеркивали сопротивление Фуксбергера нацистскому режиму в подростковом возрасте, выделяя его бунтарский характер, который контрастировал с ожидаемым послушанием и конформизмом студентов того времени.

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