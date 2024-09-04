- Прошла через развод после 11 лет совместной любви

На протяжении более чем десяти лет бизнесвумен Тиджен Онар (39) и предприниматель Марко Дуллер-Онар (41) шли рука об руку - восемь из этих лет в качестве супругов. Однако инвестор из шоу ВОК "Львиная пещера" объявил, что они решили "разойтись в частной жизни". В длинном и совместном заявлении, опубликованном на официальном Instagram-аккаунте Тиджен Онар, бывшие супруги также объясняют причины этого сложного решения.

Стало очевидно, что "двое людей, пара, эволюционировали и превзошли границы своего брака". Хотя они огорчены этим изменением, они могут оглянуться на "процветающее время вместе и множество приятных воспоминаний". Тем не менее, они решительно настроены сосредоточиться на будущем. Несмотря на расторжение брака, это будущее не будет полностью лишено друг друга.

Это не "типичный сюжет", как они выражаются, когда упоминают, что "они по-прежнему чувствуют сильную дружескую связь друг с другом". Более того, они планируют и дальше работать вместе в бизнесе: "Мы просто идеально подходим друг другу и добились огромного успеха вместе. Мы также продолжаем работать с энтузиазмом и амбициями, которые связывают нас с нашими общими предприятиями. Интересные проекты ждут нас впереди. Как деловые партнеры, мы остаемся связанными".

Что касается их личной жизни, они просят эмпатии и воздержаться от дальнейших расспросов в конце своего заявления.

Львица с 2023 года

Родившись в Карлсруэ, она встретила своего будущего супруга вскоре после окончания образования. Примерно через три года они поженились. Помимо предпринимательской деятельности, она получила признание более широкой аудитории, когда заменила инвестора Юдит Уильямс (52) в 14-м сезоне "Львиной пещеры" в 2023 году. Она также участвует в текущем юбилейном сезоне, начавшемся в понедельник, вместе с Карстеном Машмейером (65), Ральфом Дюммелем (57) и другими.

В 14-м сезоне "Львиной пещеры" Тиджен Онар заменила известного инвестора Юдит Уильямс. Юдит Уильямс, известная по "Львиной пещере", открыла дорогу Тиджен Онар для вступления в шоу.

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