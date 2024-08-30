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Прощание сигнализирует Ян Хофер через свои жесты.

На данный момент мы исследуем область господина Новости.

 and  Viktoria Klein
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Прощание сигнализирует Ян Хофер через свои жесты.

Ян Хёфер, удача улыбнулась RTL. После десятилетий на "Tagesschau", 74-летний Хёфер продолжает вести шоу "RTL Direkt" с присущим ему профессионализмом. Теперь ветеран новостных программ прощается со своей аудиторией. Несколько видных политиков выразили сожаление по поводу его ухода.

Десятилетиями Хёфер формировал телевизионные новости в Германии, и теперь он уходит на покой. Миллионы также знают его по его длительной работе в качестве ведущего новостей ARD-"Tagesschau". Во время эфира RTL его коллега Пинар Аталай вошла в студию с букетом цветов и сказала: "Вы настоящий 'Мистер Новости'". Он ответил: "Я не виноват, я просто всегда был здесь. Я был в гостиных людей в течение десятилетий".

Хёфер, несомненно, будет время от времени появляться в будущем. Он сказал: "Я в порядке. Я не ухожу. Я могу появиться здесь и там – но не на 'RTЛ Директ'".

Внимательно посмотрите, и это уже второй прощальный поклон Хёфера. Когда он снял галстук в конце 2020 года в ARD-"Tagesschau" после более чем 30 лет перед камерой, многие подумали, что журналист уходит на пенсию. Но Хёфер не собирался этого делать. Он soon присоединился к частному вещателю RTL и в течение трех лет вел вечернее шоу "RTL Direkt" из Берлина. Это был удачный ход для станции в Кёльне. Хёфер – человек, который стал синонимом аудитории "Tagesschau" более миллиона человек в течение десятилетий. Серьезный, ясный и, казалось бы, часть немецких гостиных.

Это было очевидно в поздравлениях политиков, которые попали в новости RTL. Лидер ХДС Фридрих Мерц сказал, что Хёфер останется в его памяти и был частью его политического пробуждения. Лидер СДПГ Ларс Клингебейль сказал: "Для меня вы всегда будете лицом немецкой журналистики, немецких новостей. И я вырос практически с вами".

Хёфер поблагодарил зрителей в конце. "Лучшее шоу не работает без поддержки зрителей". Он махнул на прощание камере. В июне Хёфер сказал, что причиной его ухода было: "Теперь я тоже хочу увидеть, как растет мой сын. Ему всего восемь, и он хочет чаще играть в футбол с папой".

Хёфер – не просто фигура в новостях. Помимо серьезного образа в новостных форматах, журналист из Бюдриха в Северном Рейне-Вестфалии также прославился как участник танцевального шоу RTL "Let's Dance" и как судья в возрожденном шоу ARD "Dalli Dalli" ("Вот так!"). И он заработал репутацию селебрити в социальных сетях. 74-летний Хёфер, утверждающий, что находится в отличной форме, также продемонстрировал возможность работать после пенсионного возраста. "Каждый должен иметь возможность работать столько, сколько хочет. Я, например, много занимаюсь спортом. У меня есть личный тренер. Почему я не должен работать? Теперь я должен надеть дождевик и прогуливаться вдоль Эльбы?"

Влияние Хёфера на телевизионные новости выходит за рамки RTL Direct и Tagesschau, так как он был любимой фигурой на шоу, таких как Dalli Dalli и Let's Dance. С сектором развлечений теряет легендарную фигуру с уходом Хёфера, учитывая его популярность на шоу, выходящих за рамки новостных форматов.

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