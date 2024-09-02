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Прощание передает Кэти Холмс.

Кэти Холмс поделилась своими мыслями о кончине своего бывшего коллеги по 'Дневникам семьи Кейд', Оби Ндефо, описав его как необычного.

 and  Hanna Hofmann
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- Прощание передает Кэти Холмс.

Кэти Холмс (46) высказалась в своем Инстаграме о кончине своего коллеги по съемкам Оби Ндефо (1972-2024), скончавшегося в возрасте 51 года 31 августа. Холмс поделилась фотографией, первоначально опубликованной ее коллегой Мэри-Маргарет Хумс (70). "Работать с ним было замечательно, и он был таким внимательным человеком", - написала Холмс. Она выразила свои соболезнования семье и подписалась сердечком.

Холмс прославилась благодаря роли Джойи Поттер в "Действуй, Дрю, действуй" в конце 90-х. Ндефо, также известный по ролям в "Звездный путь: Глубокий космос 9" (1993) и "Звездные врата: SG-1" (1997), сыграл ее старшего брата в сериале.

Еще одно прощание от звезд "Действуй, Дрю, действуй"

Ранее Хумс, которая работала с обоими актерами в "Действуй, Дрю, действуй", опубликовала подробный пост в Инстаграме, посвященный Ндефо. Она описала его как "свет в темноте" и "дорогого друга". Она также восхищалась его силой в трудные времена.

Сестра Ндефо объявила о его внезапной смерти в Facebook. Причина смерти ветерана кино и инструктора по йоге не разглашается. В августе 2019 года Ндефо столкнулся с серьезным испытанием, когда после посещения супермаркета его сбил внедорожник на парковке, в результате чего он лишился обеих ног. Тем не менее, Ндефо сохранил позитивный настрой и остался стойким.

Кэти Холмс выразила свои соболезнования семье Оби Ндефо, признавая, что многочисленные смерти в индустрии развлечений могут быть трудными. После его смерти многие артисты, работавшие с Ндефо в "Действуй, Дрю, действуй", поделились трогательными воспоминаниями, подчеркивая его добрый и стойкий характер, несмотря на испытания, которые он преодолел.

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