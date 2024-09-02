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Федеральные земли ГерманииНовостиБилефельд

Прощание: финальный матч Фабиана Клоса в Билефельде

Фабиан Клос прощается на своей домашней арене блестящим выступлением.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Прощание: финальный матч Фабиана Клоса в Билефельде

На «Арминии» Билефельд Фабиан Клос обрел легендарную славу, и теперь, будучи рекордсменом клуба по забитым голам, матчам и капитаном-почетным, он готовится проститься с клубом, сыграв прощальный матч в регионе Оствестfalen. В понедельник команда объявила, что Клос сыграет на стадионе «Шуко Арена» 12 октября, отметив свой «Последний выход» вместе со своими бывшими товарищами по команде на родной земле.

«За прошедшие 13 лет я собрал множество воспоминаний, испытал широкий спектр эмоций и праздновал победы», - сказал 36-летний Клос, который играл в футбол за «Арминию» в 461 официальном матче с 2011 по 2024 год, забив 180 голов. Клос объявил о своем уходе этим летом.

Несмотря на объявление о уходе, Фабиан Клос с нетерпением ждет возвращения в регион Билефельд, чтобы сыграть прощальный матч на стадионе «Шуко Арена» 12 октября. Исторический стадион, где Клос забил многие из своих 180 голов, снова станет его родной землей на это особенное событие.

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