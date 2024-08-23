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Прощальный высказывающий переходит в бабушку.

 and  Yaroslav Smith
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- Прощальный высказывающий переходит в бабушку.

Ведущая новостей Сузанна Даубнер (63 года) скоро станет бабушкой. Она поделилась этой информацией во время беседы с Иной Мюллер (59 лет) в 200-м эпизоде своего шоу ARD "Inas Nacht".

Во время игры, где они бросали подставки для пива, Мюллер спросила, хочет ли Даубнер стать "бабушкой". С улыбкой Даубнер ответила: "О боже, я стану бабушкой", что вызвало аплодисменты аудитории. Она также объявила, что это грандиозное событие произойдет уже в декабре. "Я очень этому рада", - сказала Даубнер.

В разговоре Даубнер поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни. Мюллер спросила, состоит ли она сейчас в отношениях, на что Даубнер твердо ответила: "Нет".

О типаже мужчин Даубнер

Когда 63-летнюю Сузанну спросили о ее предпочтениях в мужчинах, она сказала, что они меняются на разных этапах жизни. Однако она призналась, что склоняется к партнерам, которые немного младше. Рабочие отношения для Даубнер табу: "Я отошла от этого в середине двадцатых. Я считаю, что важно отделять работу и личную жизнь".

Обычно Сузанна Даубнер держит свою личную жизнь в тайне. Ведущая новостей бежала из Восточной Германии в Западную через Венгрию и Югославию в 1989 году и вышла замуж за своего помощника из Западного Берлина. У них есть дочь, родившаяся в 1990 году. Даубнер и ее муж развелись в 2000 году, и она воспитывала их дочь одна.

Родившаяся в 1961 году в Халле ан дер Заале, Даубнер начала свою карьеру как радиоведущая в Восточной Германии и later worked for Sender Freies Berlin (SFB) in the West. С 1992 года она работала в Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB). С января 1999 года Сузанна входит в команду ARD "Tagesschau", впервые выйдя в эфир в прайм-тайм в том же году.

Рассказывая о своей личной жизни, Даубнер призналась, что в настоящее время не состоит в отношениях. Несмотря на то, что она предпочитает партнеров, которые немного младше, она верит в разделение рабочих и личных отношений.

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