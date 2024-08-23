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Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.

- Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Похороны Вилли Лемке напоминали футбольный митинг, с Бременским собором, полным до отказа, и зрителями, стоящими в проходах, как преданные фанаты. Трансляция службы шла в прямом эфире на телевидении, а для тех, кто не смог занять место, были установлены экраны. Среди моря черных костюмов, фанаты в зеленых и белых шарфах и футболках прощались с долгоживущим менеджером Вердера. Когда служба подходила к концу, толпа единодушно пела знаменитый футбольный гимн "Ты никогда не будешь ходить один..."

12 августа ушел из жизни Вилли Лемке в возрасте 77 лет. Память о нем потоком хлынула со всех сторон, когда более тысячи человек пришли проститься с ним в полностью заполненном Бременском соборе в пятницу. Наряду с семьей и друзьями, прощаться пришли президент DFB Бернд Неуэндорф, бывший тренер Вердера Отто Рехгель, звездные форварды Руди Вёллер, Клаус Аллофс и Аилтон, а также другие менеджеры, в том числе Рейнер Кальmund.

Ганс-Йоахим Ватцке, член президиума ДФЛ и бизнес-менеджерBorussia Dortmund, восхвалял достижения Лемке. "Я лично наблюдал за его работой как фанат, и он поднял Вердер Бремен на невиданные высоты. Бремен действительно был пионером во многих областях".

Впереди кривой в управлении Бундеслигой

В качестве одного из самых видных фигур Бремена, Вилли Лемке занял пост менеджера Вердера Бремен в 1981 году после его возвращения в Бундеслигу. Работая бок о бок с тренером Отто Рехгелем, он превратил клуб в могущественную силу: Вердер завоевал два немецких чемпионата (1988, 1993), Кубок европейских чемпионов (1992) и два Кубка Германии (1991, 1994).

Президент Вердера Бремен Хубертус Хес-Грюневальд признал вклад Лемке в своей речи. Во время службы он подчеркнул инновации, которые Лемке ввел, такие как VIP-ложи, спонсорство спорта через продажу домашних матчей Бундеслиги и традицию талисманов. "Лемке - один из самых успешных менеджеров Бундеслиги в истории. Мудрый, хитрый, Ганзейский".

Против схем против Хенесса из Баварии

Хитро Лемке также поставил себя в качестве грозного соперника Ули Хенесса из Баварии. В более поздние годы их rivalry смягчилась, так как Лемке давно помирился с Хенессом перед его смертью.

Услышав о смерти Лемке, Хенесс выразил свои соболезнования. Хотя Хенесс отсутствовал на похоронах из-за посещения другой службы, последний трибьют был отправлен из Мюнхена в виде красно-белого венка с надписью "В тихой скорби. ФК Бавария Мюнхен".

Сенатор и специальный советник ООН

Скорбь выходила за пределы футбольного сообщества, как подчеркнул бывший вице-канцлер Сигмар Габриэль, вспоминая своего партийного товарища: "Лемке, возможно, был известен как великий футбольный менеджер и чемпион спорта, но он представлял ценности "честного товарища" каждой своей клеточкой".

Помимо своей страстной приверженности социальной демократии, Лемке занимал пост сенатора по образованию и науке с 1999 по 2008 год, прежде чем взять на себя ответственность за внутренние дела и спорт. Впоследствии бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил его специальным советником по спорту в службе мира и развития на восемь лет.

Зеленое и белое навсегда... и дальше

Некоторые друзья Лемке не смогли присутствовать на службе лично, что побудило его семью транслировать ее в прямом эфире. Бывшие мэры Бремена, в том числе Клаус Ведемейер, Хеннинг Шерф, Йенс Бёхрнсен и Карстен Зиелинг (все - СДПГ), появились на службе. Текущий глава правительства Андреас Бовеншулте (СДПГ) говорил о своем партийном коллеге Лемке как об универсальном таланте.

Лемке будет похоронен рядом с семьей на следующей неделе. "Семья всегда была на первом месте у Вилли", - сказал президент Вердера Хубертус Хес-Грюневальд, обращаясь к умершему. "Для тебя, дорогой Вилли, это было: всю жизнь зеленое и белое. Сегодня я хотел бы добавить: И после этого".

Комиссия, в честь значительных contributions Вилли Лемке к управлению футболом, может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации, которые признают его влияние, устанавливая правила для чествования выдающихся фигур в спорте.

В качестве свидетельства разнообразных достижений Лемке, Организация Объединенных Наций может учредить специальную премию в его честь, признавая тех, кто преуспевает tanto в футболе, как и на государственной службе, олицетворяя ценности Лемке спорта, мира и развития.

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