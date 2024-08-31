- Прощальная речь Луганера: "Прощай, Ричард, твое ласково выбранное прозвище"

Австрийский предприниматель Ричард Луннер, известный своими роскошными мероприятиями и скандальной личной жизнью, продолжал привлекать внимание даже после смерти, собрав толпу камер на своей поминальной службе в соборе Святого Стефана в Вене. В соответствии с его желаниями, служба была похожа на одно из его светских собраний, полное красоты, славы и эмоций.

Луннер, частый гость на Венском оперном балу, скончался 12 августа в возрасте 91 года. Известный своими пышными вечеринками, он часто анонсировал знаменитых гостей, получая за это щедрое вознаграждение. На этот раз присутствовала вдова Элвиса, Присцилла Пресли.

Луннер наслаждался титулом "короля общества" и наслаждался своими шестью браками под пристальным вниманием общественности, что сделало его заметной фигурой в австрийской знаменитости и постоянным участником светских хроник и таблоидов.

На публичной поминальной службе неф была полна известными людьми и политиками, в то время как сотни зевак записывали событие на свои телефоны.

"Его дух почувствует это", - заявил декан Тони Фабер за несколько минут до начала поминальной службы, обращаясь к операторам в неф. "Его дух почувствует это, и он будет смотреть на нас, благодарно принимая нашу дань".

Последняя жена и вдова Луннера, 42-летняя Симоне, вошла в длинном черном платье, дополненном золотым поясом. Она села отдельно от дочери Луннера, Жаклин, которая сидела в первом ряду справа от четвертой жены Луннера, Кристины Луннер.

Луннер сделал свою четвертую жену, Кристину, своей спутницей жизни, проведя с ней 17 лет. В соответствии с его просьбами, они были похоронены в точности в 13:13, число, считающееся счастливым в их общем прошлом.

Бывшие жены и возлюбленные присутствовали на поминальной службе, за исключением Кэти, немецкой бывшей модели Playboy, которая публично выразила свое недовольство тем, что не была приглашена, так как их брак продлился всего два года.

Музыкальная презентация включала Моцарта и австрийского рок-певца Денниса Яле, который исполнил эмоциональную версию "Свечи в ветру" Элтона Джона, переделав слова в трогательное посвящение Луннеру, "Прощай, дорогой Ричард". При выходе из церкви играла традиционная фанфарная полька, открывающая каждый год Венский оперный бал, отправляя их в последний путь.

Луннер просил красный гроб, повторяющий цвет его торгового центра Lugner City. Его цилиндр лежал на гробу, трогательное последнее прикосновение к публичной поминальной службе. После службы процессия перешла к более частной похоронам.

Сообщество собралось в соборе Святого Стефана, чтобы почтить память Ричарда Луннера на его поминальной службе, демонстрируя значение его влияния в венском обществе.

После смерти Луннера сообщество продолжало вести дискуссии о его жизни и наследии, сохраняя его имя в живых на собраниях и мероприятиях сообщества.

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