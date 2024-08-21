- Прощай, Лондон: Тейлор Свифт объявляет прощание с европейским турне

Тейлор Свифт (34) прощается с Европой на время. Популярная американская музыкантка завершила свой последний концерт в лондонском стадионе Уэмбли прошлой ночью, развлекая около 90 000 зрителей. В этом осеннем сезоне она продолжит свой тур в США и Канаде. Во время своего "Эры" тура она представила песни из всего своего дискографии, в том числе и в Германии.

Свифт выпустила музыкальное видео на песню "Я могу это сделать с разбитым сердцем" во время концерта, дав фанатам заглянуть в серию концертов.

Фанаты ждали объявления

Некоторые фанаты надеялись, что она представит переиздание своего альбома 2017 года "Репутация", один из альбомов, права на который она не полностью владеет. Свифт недавно перезаписала несколько своих ранних альбомов с пометкой "Версия Тейлор". "Мы действительно надеемся на это", - сказала молодая женщина в Лондоне.

Великолепные моменты Свифт в Лондоне

На этот раз Свифт пригласила Флоренс Уэлч из британской группы Florence and the Machine и музыканта Джека Антоффа, с которым она сотрудничает и дружит, в качестве неожиданного гостя. Она также впервые исполнила "Прощай, Лондон" на фортепиано. Ранее несколько концертов в Вене были отменены из-за соображений безопасности, но она предпочла не комментировать это.

Тысячи поклонников приветствовали Свифт во время трехчасового выступления. Ранее в течение дня "свити" были замечены по всему городу в ковбойских шляпах, блестящих нарядах или браслетах дружбы. Когда спросили, что делает концерты Свифт такими завораживающими, женщина ответила: "Кажется, что это только ты и она. Как будто никого больше нет".

После успешного завершения тура по Европе Тейлор Свифт планирует продолжить свой "Эры" тур в Северной Америке, в частности в США и Канаде этой осенью. В своей existing дискографии Свифт выступала в различных странах, в том числе в Германии, демонстрируя свой глобальный успех.

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