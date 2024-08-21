Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСеверная Америка

Прощай, Лондон: Тейлор Свифт объявляет прощание с европейским турне

Перед началом своего турне 'Эры' в Северной Америке этой осенью Тейлор Свифт планирует выступить в Лондоне и представить новое музыкальное видео. Некоторые фанаты ждали заявления.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Та asi Тейлор Свифт прощалась с Европой в лондонском прощании.
Та asi Тейлор Свифт прощалась с Европой в лондонском прощании.

- Прощай, Лондон: Тейлор Свифт объявляет прощание с европейским турне

Тейлор Свифт (34) прощается с Европой на время. Популярная американская музыкантка завершила свой последний концерт в лондонском стадионе Уэмбли прошлой ночью, развлекая около 90 000 зрителей. В этом осеннем сезоне она продолжит свой тур в США и Канаде. Во время своего "Эры" тура она представила песни из всего своего дискографии, в том числе и в Германии.

Свифт выпустила музыкальное видео на песню "Я могу это сделать с разбитым сердцем" во время концерта, дав фанатам заглянуть в серию концертов.

Фанаты ждали объявления

Некоторые фанаты надеялись, что она представит переиздание своего альбома 2017 года "Репутация", один из альбомов, права на который она не полностью владеет. Свифт недавно перезаписала несколько своих ранних альбомов с пометкой "Версия Тейлор". "Мы действительно надеемся на это", - сказала молодая женщина в Лондоне.

Великолепные моменты Свифт в Лондоне

На этот раз Свифт пригласила Флоренс Уэлч из британской группы Florence and the Machine и музыканта Джека Антоффа, с которым она сотрудничает и дружит, в качестве неожиданного гостя. Она также впервые исполнила "Прощай, Лондон" на фортепиано. Ранее несколько концертов в Вене были отменены из-за соображений безопасности, но она предпочла не комментировать это.

Тысячи поклонников приветствовали Свифт во время трехчасового выступления. Ранее в течение дня "свити" были замечены по всему городу в ковбойских шляпах, блестящих нарядах или браслетах дружбы. Когда спросили, что делает концерты Свифт такими завораживающими, женщина ответила: "Кажется, что это только ты и она. Как будто никого больше нет".

После успешного завершения тура по Европе Тейлор Свифт планирует продолжить свой "Эры" тур в Северной Америке, в частности в США и Канаде этой осенью. В своей existing дискографии Свифт выступала в различных странах, в том числе в Германии, демонстрируя свой глобальный успех.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дженнифер Лопес инициирует процесс развода с Беном Аффлекком.
Общество

Дженнифер Лопес инициирует процесс развода с Беном Аффлекком.

После двадцати лет первоначального знакомства, за которыми последовала отмененная свадьба, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то сочетались браком два года назад. К сожалению, они снова расстаются, и Лопес подает на развод.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах.
Общество

Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах.

Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах. Люди обеспокоены после того, как Алисия Сильверстоун беззаботно полакомилась ягодами, найденными на тротуаре. Люди гадают, что это за ягоды, в то время как другие волнуются о благополучии Сильверстоун. Американская актриса, ныне в Англии, рискнула и наткнулась на незнакомое растение во время

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Тейлор Свифт предлагает эксклюзивный заглядывание в экраны своего тура Eras в музыкальном видео на песню "I Can Do It With a Broken Heart".
Общество

Тейлор Свифт предлагает эксклюзивный заглядывание в экраны своего тура Eras в музыкальном видео на песню "I Can Do It With a Broken Heart".

Тейлор Свифт дает закулисный взгляд на свой тур Era в недавнем музыкальном видео для своей песни "Я могу это сделать с разбитым сердцем".

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Участники инаугурационного мероприятия Gamescom направляются к главному входу Koeln Messe.
Технологии

Игровой экстравагант, Gamescom, начался; ожидается огромный приток около полумиллиона человек.

- Игровой экстравагант, Gamescom, начался; ожидается огромный приток около полумиллиона человек. После запуска крупнейшего в мире события в сфере игр и видеоигр, Gamescom в Кёльне, отрасль стремится преодолеть свои недавние трудности. Рост расходов и снижение спроса со стороны потребителей привели к тому, что многие игровые компании оказались в затруднительном положении,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После шестимесячного перерыва после насильственного инцидента в школе во Вuppertal...
Федеральные земли Германии

После трагедии в школе, последует судебное разбирательство по делу о покушении на убийство.

Этот выдающийся старшеклассник из Вупперталя, якобы, напал с ножом на нескольких своих сотоварищей, в результате чего против него четыре раза были выдвинуты обвинения в покушении на убийство.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Около 84 000 человек, получающих пособия по инвалидности, получают увеличенные выплаты с июля.
Федеральные земли Германии

Лица с ограниченными возможностями получают пособия на пенсию по инвалидности

Индивидуумы, которые лишены возможности работать из-за состояния здоровья, теперь получают увеличенную пенсию по инвалидности с июля.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Распространение африканской чумы свиней имеет последствия для страховых компаний.
Федеральные земли Германии

Страхователи выражают обеспокоенность по поводу потенциальных значительных финансовых неудач, вызванных болезнями животных.

- Страхователи выражают обеспокоенность по поводу потенциальных значительных финансовых неудач, вызванных болезнями животных. Из-за широких вспышек заболеваний животных, таких как в Гессене и Рейнланд-Пфальце, страховщики ожидают значительных финансовых потерь. Регулярно распространяются предупреждения о болезни синего языка, которая в основном поражает коров и коз, как сообщает R+V в Висбадене. Кроме

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно