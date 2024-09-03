- Прощай, Либеркнехт, слезотеющий, обращаясь к своим сторонникам

В трогательном видео Торстен Либеркнехт простился с болельщиками клуба Второй Бундеслиги SV Darmstadt 98. "Я никогда не забуду этот период на 'Бёлленфальтор'," - сказал бывший тренер Дармштадта, демонстрируя эмоции в ролике продолжительностью более трех с половиной минут.

Клуб объявил в воскресенье, что они прекратили сотрудничество с Либеркнехтом после более чем трех лет работы вместе. Сообщается, что инициатором расставания был сам Либеркнехт. "Я хочу поблагодарить вас всех за удивительное путешествие, полное взлетов и падений," - сказал Либеркнехт в своем прощальном сообщении. Он назвал клуб "нечто действительно особенное".

Наиболее примечательным достижением Либеркнехта было руководство "Лилиями" к продвижению в Бундеслигу в сезоне 2022/2023. К сожалению, они закончили сезон в высшем дивизионе на последнем месте. В следующем сезоне во Второй Бундеслиге Дармштадт набрал всего одно очко в первых четырех матчах, заняв второе место с конца в таблице.

Временно, текущий тренерский штаб во главе с Дариусом Шольтисиком и Овидом Хаджу будет тренировать "Лилии" до назначения нового главного тренера.

Город Дармштадт был базой для Либеркнехта в течение всего времени, когда он был тренером SV Darmstadt 98. Несмотря на трудности в Бундеслиге и Второй Бундеслиге, Либеркнехт отзывался о клубе как о замечательном опыте, связывая его с городом Дармштадт.

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