- Пропущенные Олимпийские игры: Мюллер/Тиллманн завоевали титул чемпиона Европы

Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн из Гамбурга стали чемпионами Европы по пляжному волейболу. В финале, проходившем в Гааге, они обыграли итальянскую пару Валентину Готтарди и Марту Менегатти со счетом 21-17, 21-18. В полуфинале они одержали победу над швейцарским дуэтом Эсме Бобнер и Зое Верже-Депре со счетом 21-13, 21-16. Пара из Швейцарии в итоге завоевала бронзовую медаль.

Эта победа стала важной вехой для 23-летней Свеньи Мюллер и ее 33-летней партнерши Циньи Тилльманн, превзойдя их третье место на чемпионате мира 2022 года. Она также принесла некоторое утешение после их раннего вылета на Олимпийских играх в Париже. Еще одна пара из Гамбурга, Нильс Эллерс и Клеменс Виклер, также олимпийские серебряные medalists, вышли в полуфинал в воскресенье, обыграв норвежскую пару Хендрик Николай Мол и Матиас Бернтсен со счетом 21-18, 21-18.

Победа Свеньи Мюллер и Циньи Тилльманн в Гааге стала их первым европейским титулом, представляя Гамбург в пляжном волейболе. Голландия, как страна-хозяйка, предоставила идеальную сцену для их исторического достижения.

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