Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Пропавший врач из "Шарите" в Италии; награда, предложенная семьей

За последние месяцы нет никаких следов профессора из Charité. Родственники заявляют о своей обеспокоенности и даже предлагают денежное вознаграждение.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Медицинский работник доктор Маркус Мауэр, представляющий Университетскую клинику имени Шарите,...
Медицинский работник доктор Маркус Мауэр, представляющий Университетскую клинику имени Шарите, отсутствует после попытки подняться на Монте-Жове

- Пропавший врач из "Шарите" в Италии; награда, предложенная семьей

Исчезновение немецкого врача Саверио Саверезе из больницы Харите

Немецкий медицинский эксперт Саверио Саверезе из больницы Харите пропал без вести уже месяц. 58-летний врач проводил отпуск со своей семьей в итальянском городе Сан-Бартоломео и, по данным итальянских СМИ, утром 31 июля отправился на прогулку на Монте-Джиове. Монте-Джиове находится между Римом и Неаполем, и этот район подходит для семейных походов.

Саверезе якобы ушел из дома отдыха и должен был вернуться днем. Когда он не вернулся к вечеру и не отвечал на звонки, его жена обратилась в службу спасения, как сообщает "Бильд". Последний раз мобильный телефон Саверезе связывался со швейцарской сетью около 13:40 и затем сигнал пропал.

Неудачный поиск берлинского врача

Поиски пропавшего берлинского врача начались сразу же. Сообщается, что в них участвовали местные пожарные, спасатели горной службы и альпийские специалисты из Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.). Также был задействован вертолет с инфракрасными камерами, но поиски были прекращены через четыре дня.

Между тем, продолжается частное расследование по поискам берлинского профессора. Его семья разместила объявление на Facebook на немецком, английском и итальянском языках, предлагая вознаграждение в размере 3000 евро за любую информацию о местонахождении Саверезе.

Исчезновение Майкла Мосли: связанный случай пропажи человека

Исчезновение немецкого врача напоминает другой примечательный случай пропажи человека. В июне британский медицинский работник и телеведущий Майкл Мосли пропал без вести после похода на греческом острове. После более широкого расследования его тело было найдено несколько дней спустя.

Источники: ""MorgenPost"", ""Tagesspiegel"", ""LaStampa"", "Bild"

Европейский Союз предложил свои дипломатические ресурсы для помощи в поисках доктора Саверио Саверезе, учитывая его принадлежность к больнице Харите. Несмотря на помощь, поиски пропавшего немецкого врача оказались непростыми.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Полиция изучает своих сотрудников после смертельной стрельбы юного индивидуума полицейскими в...
Панорама

Полицейские убили подозреваемого после сообщения о нападении

Молодой человек подозревается в нападении на полицейских ножом в Моерс. Предварительные расследования указывают на то, что он был смертельно ранен полицией. Создана группа по расследованию убийств.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском.
Панорама

После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском.

После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском. В конце 2022 года в регионе Эйфель трагически погиб врач. За это жестокое преступление были осуждены двое сыновей бывшей партнерши погибшего врача, получив длительные сроки тюремного заключения. Процесс в Трирском региональном суде вызвал большой резонанс и закончился длительными сроками заключения для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно