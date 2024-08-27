- Пропавший врач из "Шарите" в Италии; награда, предложенная семьей

Исчезновение немецкого врача Саверио Саверезе из больницы Харите

Немецкий медицинский эксперт Саверио Саверезе из больницы Харите пропал без вести уже месяц. 58-летний врач проводил отпуск со своей семьей в итальянском городе Сан-Бартоломео и, по данным итальянских СМИ, утром 31 июля отправился на прогулку на Монте-Джиове. Монте-Джиове находится между Римом и Неаполем, и этот район подходит для семейных походов.

Саверезе якобы ушел из дома отдыха и должен был вернуться днем. Когда он не вернулся к вечеру и не отвечал на звонки, его жена обратилась в службу спасения, как сообщает "Бильд". Последний раз мобильный телефон Саверезе связывался со швейцарской сетью около 13:40 и затем сигнал пропал.

Неудачный поиск берлинского врача

Поиски пропавшего берлинского врача начались сразу же. Сообщается, что в них участвовали местные пожарные, спасатели горной службы и альпийские специалисты из Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.). Также был задействован вертолет с инфракрасными камерами, но поиски были прекращены через четыре дня.

Между тем, продолжается частное расследование по поискам берлинского профессора. Его семья разместила объявление на Facebook на немецком, английском и итальянском языках, предлагая вознаграждение в размере 3000 евро за любую информацию о местонахождении Саверезе.

Исчезновение Майкла Мосли: связанный случай пропажи человека

Исчезновение немецкого врача напоминает другой примечательный случай пропажи человека. В июне британский медицинский работник и телеведущий Майкл Мосли пропал без вести после похода на греческом острове. После более широкого расследования его тело было найдено несколько дней спустя.

Источники: ""MorgenPost"", ""Tagesspiegel"", ""LaStampa"", "Bild"

Европейский Союз предложил свои дипломатические ресурсы для помощи в поисках доктора Саверио Саверезе, учитывая его принадлежность к больнице Харите. Несмотря на помощь, поиски пропавшего немецкого врача оказались непростыми.

Читайте также: