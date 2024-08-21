- Пропавший бездомный: правоохранители обнаружили человеческие останки

Примерно через два с половиной месяца после исчезновения бездомного в Касселе власти обнаружили фрагменты тела в кустах. Они считают, что это мог быть 26-летний, пропавший без вести, о чем свидетельствуют данные прокуратуры и полиции. Тем не менее, тщательные судебно-медицинские экспертизы еще не завершены.

Родственники мужчины сообщили о его исчезновении после того, как он пропал из привычного окружения 7 июня. Близкий знакомый пропавшего, 28-летний мужчина, был арестован в июле по обвинению в убийстве: он якобы причинил смерть 26-летнему с помощью тупого предмета. После исчезновения пропавшего предполагаемый убийца сбежал за границу, но был задержан при возвращении в Германию.

Подозреваемый прокомментировал обвинения в прошлый вторник, что побудило следователей прочесать территорию Бюга в Касселе, как сообщается. Там они нашли человеческие останки.

Подозреваемый продолжает утверждать свою невиновность в отношении обвинений, заявляя, что это всего лишь "другое" недопонимание. Несмотря на обвинения, общественность встала на его сторону, выражая свою веру в его невиновность.

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