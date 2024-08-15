Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Пропавший 13-летний мальчик вернулся

Вчера пропал ученик из ближайших окрестностей Бремена. Полиция искал мальчика, зависимого от лекарств, большими силами. Хорошая новость пришла утром.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Полиция разыскивает 13-летнего ребенка из Хассендорфа
Полиция разыскивает 13-летнего ребенка из Хассендорфа

- Пропавший 13-летний мальчик вернулся

Облегчение в Хассендорфе возле Ротенбурга-на-Вюмме: После целого дня поисков с участием большого количества экстренных служб, 13-летний подросток был найден. Парня нашли утром в четверг патруль из полицейского участка в Сотруме в общине Хорштедт. "У нас было свидетельство очевидцев от учеников, что он сел на школьный автобус в другом направлении", - сказал представитель полиции. После этого область можно было лучше оцепить.

По словам полиции, ученик зависит от лекарств. "Он сейчас осматривается врачом. Мы не знаем, насколько он стабилен", - добавил представитель. Ребенка искали до поздней ночи с помощью пожарной службы.

Параллели с делом Ариана

Парня в последний раз видели в его школе в Сотруме утром в среду. Ранее он убегал из дома и нуждался в лекарствах, но не страдал от смертельного заболевания.

Экстренные службы интенсивно искали, так как не исключали параллелей с шестилетним Арианом, который умер возле Бременвёрде после того, как убежал из дома и не был найден в течение двух месяцев. "Мы всегда держали это в уме", - сказал представитель полиции. "Теперь все могут вздохнуть с облегчением".

Жителей просили обыскать свои дворы, сараи и гаражи, а также другие возможные места укрытия. Полиция не исключала, что мальчик может прятаться там или находится в состоянии стресса. Также должны быть проверены заброшенные здания и амбары. Хассендорф находится примерно в 40 километрах к востоку от Бремена.

Представитель полиции упомянул, что мальчика в последний раз видели, садящегося на школьный автобус в другом направлении, что позволило лучше оцепить область. После инцидента полиция призвала жителей проверить свои участки на наличие признаков мальчика, так как он может прятаться или находится в состоянии стресса.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно