- Пропавший 13-летний мальчик вернулся

Облегчение в Хассендорфе возле Ротенбурга-на-Вюмме: После целого дня поисков с участием большого количества экстренных служб, 13-летний подросток был найден. Парня нашли утром в четверг патруль из полицейского участка в Сотруме в общине Хорштедт. "У нас было свидетельство очевидцев от учеников, что он сел на школьный автобус в другом направлении", - сказал представитель полиции. После этого область можно было лучше оцепить.

По словам полиции, ученик зависит от лекарств. "Он сейчас осматривается врачом. Мы не знаем, насколько он стабилен", - добавил представитель. Ребенка искали до поздней ночи с помощью пожарной службы.

Параллели с делом Ариана

Парня в последний раз видели в его школе в Сотруме утром в среду. Ранее он убегал из дома и нуждался в лекарствах, но не страдал от смертельного заболевания.

Экстренные службы интенсивно искали, так как не исключали параллелей с шестилетним Арианом, который умер возле Бременвёрде после того, как убежал из дома и не был найден в течение двух месяцев. "Мы всегда держали это в уме", - сказал представитель полиции. "Теперь все могут вздохнуть с облегчением".

Жителей просили обыскать свои дворы, сараи и гаражи, а также другие возможные места укрытия. Полиция не исключала, что мальчик может прятаться там или находится в состоянии стресса. Также должны быть проверены заброшенные здания и амбары. Хассендорф находится примерно в 40 километрах к востоку от Бремена.

Представитель полиции упомянул, что мальчика в последний раз видели, садящегося на школьный автобус в другом направлении, что позволило лучше оцепить область. После инцидента полиция призвала жителей проверить свои участки на наличие признаков мальчика, так как он может прятаться или находится в состоянии стресса.

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