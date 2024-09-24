Пропал известный китайский экономический советник

Китайские власти скрывают экономические проблемы, стремясь утаить их от общественности. Критиков, которые выступают против, ждут суровые последствия. По данным внутренних источников, известный экономист Чжу Хэнпэнг в настоящее время находится под следствием. Сообщается, что он был снят со своих постов после обвинений в критике руководства второй по величине экономики Китая, возглавляемого президентом Си Цзиньпином, в секретном чате WeChat.

Чжу в течение десяти лет занимал пост заместителя директора Института экономики Китайской академии общественных наук, престижную должность в одном из ведущих китайских think tank. Коммунистическая партия Китая усилила усилия по подавлению негативных комментариев в отношении экономической ситуации в стране. Экономика показывает признаки слабости, страдая от спада на рынке недвижимости и слабой деловой и потребительской уверенности.

Некоторые экономисты предлагают, что инициативы Си по увеличению государственного контроля, ограничению perceived капиталистических излишеств и защите Китая от perceived иностранных угроз усугубляют эти проблемы. Под руководством Си партия стала более решительной в подавлении диссидентства и наказании критиков своей политики, независимо от того, находятся ли они внутри или вне партии.

Арест Чжу весной

Власти также ужесточили контроль над данными и ограничили доступ инвесторов и аналитиков к важной экономической информации. По данным источника, Чжу был арестован весной после того, как сделал несколько не политически заряженных комментариев в частной группе, в том числе выразил опасения по поводу слабой экономики Китая и высказал завуалированную критику Си.

Экономист Чжу Хэнпэн, арестованный весной, ранее занимал пост заместителя директора престижного китайского think tank, Института экономики Китайской академии общественных наук. Несмотря на то, что он находится под следствием властей, Чжу якобы критиковал руководство второй по величине экономики Китая, возглавляемое президентом Си Цзиньпином, в секретном чате WeChat.

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