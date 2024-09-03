- Промышленные предприятия сталкиваются с потенциальной угрозой от Мерца, как показано в предупреждении.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предупреждает, что экономическая политика федерального правительства ставит под угрозу множество промышленных предприятий. Мерц подчеркнул, что Германия сейчас находится в рецессии, и винить в этом следует не только мировую экономику, а в первую очередь правительство. Он сделал эти заявления после визита на сталелитейный завод Georgsmarienhütte, расположенный недалеко от Оснабрюка. Мерц отметил, что текущая ситуация в коалиции «траffic light» существенно влияет на многие компании.

Мерц не скрывал своих опасений по поводу выживания сталелитейного завода Georgsmarienhütte, подчеркивая необходимость быстрого решения проблемы заоблачных цен на электроэнергию для конкурентоспособного производства стали в регионе. Предприятие, перерабатывающее лом черных металлов, потребляет столько же электроэнергии, сколько весь город Оснабрюк.

Кроме того, Мерц подверг критике более строгие бюджетные планы Volkswagen для крупных промышленных предприятий в Германии. По мнению Мерца, эти локации больше не достаточно конкурентоспособны, чтобы удержаться на плаву.

Мерц выразил опасения по поводу будущего «Дома Георга», в частности, сталелитейного завода Georgsmarienhütte, из-за высоких цен на электроэнергию, которые влияют на его конкурентоспособность. Экономически сложное положение промышленных компаний, в том числе Georgsmarzenhütte, в Германии требует пересмотра более строгих бюджетных планов Volkswagen.

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