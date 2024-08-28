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ЭкономикаНовостиПроизводство

Промышленные и бизнес-положения могут оказаться под угрозой.

 and  John Stellmacher
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Увеличивается число промышленных предприятий, рассматривающих проведение увольнений.
Увеличивается число промышленных предприятий, рассматривающих проведение увольнений.

- Промышленные и бизнес-положения могут оказаться под угрозой.

Немецкие компании проявляют больше осторожности в управлении персоналом, согласно данным Института Ифо. Данные показывают увеличение числа компаний, планирующих сокращать штат, а не нанимать новых сотрудников, особенно в промышленном и розничном секторах. В результате, Индекс занятости Ифо снизился в третий месяц подряд, до 94,8 пунктов по сравнению с 95,3 пункта в июле.

Директор опроса Института Ифо Клаус Вольrabe комментирует: "Текущая экономическая вялость указывает на слабую тенденцию занятости". Нехватка заказов, видимо, заставляет компании воздерживаться от расширения своей численности персонала.

Ежемесячно Институт Ифо опрашивает около 9500 компаний, чтобы получить представление о предполагаемых изменениях в численности персонала в ближайшие три месяца. Индекс занятости считается важным индикатором, предсказывающим тенденции на рынке труда в Германии.

Индекс показывает более глубокое падение в промышленном секторе, где больше компаний задумываются о сокращениях. Розничные компании сталкиваются с аналогичными проблемами, так как покупатели избегают физических магазинов. Несмотря на продолжающийся кризис, строительный сектор привержен поддержанию своей численности персонала. Положительные тенденции начинают появляться среди сервисных компаний, в частности в секторе ИТ и туризма.

В связи с экономической неопределенностью и снижением заказов многие немецкие отрасли, такие как промышленность и розничная торговля, задумываются о сокращении численности персонала вместо расширения производства. В результате, спрос на рабочую силу в промышленном секторе может снизиться из-за осторожного подхода этих компаний.

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