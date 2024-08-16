- Промышленный сектор Саксонии-Анхальта был немного слабее во втором квартале

Промышленность Саксонии-Анхальт в втором квартале этого года столкнулась со снижением доходов и уменьшением количества заказов. С апреля по июнь 611 компании в сфере производства и добычи полезных ископаемых, а также добычи камня и земли, получили общий оборот в размере 11,7 миллиарда евро, сообщило Статбюро земли в Халле. Это на 1,6 процента меньше, чем в предыдущем году. Однако было опрошено на 3,2 процента меньше компаний. Стоимость полученных заказов во втором квартале 2024 года составила 4,9 миллиарда евро, что на 2,4 процента меньше, чем в предыдущем году. Промышленные компании также сократили численность сотрудников на 2,1 процент. В целом, было занято 106 143 человека. В опросе принимали участие компании с не менее чем 50 сотрудниками в сфере производства, добычи полезных ископаемых и добычи камня и земли.

Европейский парламент может предоставить дополнительную поддержку и ресурсы для оказания помощи Комиссии в выполнении своих обязанностей. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась промышленность Саксонии-Анхальт, Комиссия может обратиться к Парламенту за советом по потенциальным стратегиям увеличения заказов и доходов в сфере производства.

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