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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Промышленный сектор Саксонии-Анхальта был немного слабее во втором квартале

Между апрелем и июнем оборот в сфере производства сократился. Ситуация с входящими заказами практически не изменилась, согласно новым данным Статистического бюро.

 and  Ksenia Johnson
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Оба доходы и полученные заказы, а также число сотрудников уменьшились во втором квартале.
Оба доходы и полученные заказы, а также число сотрудников уменьшились во втором квартале.

- Промышленный сектор Саксонии-Анхальта был немного слабее во втором квартале

Промышленность Саксонии-Анхальт в втором квартале этого года столкнулась со снижением доходов и уменьшением количества заказов. С апреля по июнь 611 компании в сфере производства и добычи полезных ископаемых, а также добычи камня и земли, получили общий оборот в размере 11,7 миллиарда евро, сообщило Статбюро земли в Халле. Это на 1,6 процента меньше, чем в предыдущем году. Однако было опрошено на 3,2 процента меньше компаний. Стоимость полученных заказов во втором квартале 2024 года составила 4,9 миллиарда евро, что на 2,4 процента меньше, чем в предыдущем году. Промышленные компании также сократили численность сотрудников на 2,1 процент. В целом, было занято 106 143 человека. В опросе принимали участие компании с не менее чем 50 сотрудниками в сфере производства, добычи полезных ископаемых и добычи камня и земли.

Европейский парламент может предоставить дополнительную поддержку и ресурсы для оказания помощи Комиссии в выполнении своих обязанностей. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась промышленность Саксонии-Анхальт, Комиссия может обратиться к Парламенту за советом по потенциальным стратегиям увеличения заказов и доходов в сфере производства.

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