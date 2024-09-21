Прокурорам, связанным с Аль-Файедом, представлены 150 свежих доказательств, относящихся к предполагаемым нападениям.

Дело, связанное с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении женщин со стороны покойного миллиардера Аль-Файеда, набирает обороты. Юридическая команда сейчас представляет интересы 37 женщин. Тем не менее, все больше людей выходят на передний план, заявляя, что они жертвы или обладают доказательствами.

Юридическая команда, представляющая интересы 37 предполагаемых жертв сексуальных домогательств со стороны покойного египетского предпринимателя Мохаммеда Аль-Файеда, получила более 150 новых сообщений. В их числе - "жертвы и люди с доказательствами" против Аль-Файеда, как заявила команда. Эти новые сообщения поступили после показа документального фильма BBC об этом случае в четверг вечером.

В документальном фильме под названием "Аль-Файед:Predator at Harrods" (приблизительно переводится как "Аль-Файед: Хищник в Харродсе"), пять бывших сотрудников Харродса заявили, что они были сексуально домогались бизнесменом, пятеро других заявили об attempted sexual assault, и еще 13 заявили, что они испытывали сексуальные домогательства со стороны своего босса. Компания теперь разместила форму на своем веб-сайте, которую могут заполнить пострадавшие.

Домогательства не ограничивались Харродсом, согласно адвокатам. Они также происходили в парижском отеле Ritz и в парижской резиденции Аль-Файеда - а также во время его поездок. Некоторые из истцов были несовершеннолетними в момент инцидентов.

Мохаммед Аль-Файед был отцом Доди Аль-Файеда, который погиб в результате ДТП в Париже в 1997 году вместе с Дианой, бывшей женой тогдашнего британского наследника престола, принца Чарльза. Мохаммед Аль-Файед скончался в прошлом году в возрасте 94 лет.

Юридическая команда, представляющая жертв, добивается справедливости не только в Великобритании, но и в местах, где Аль-Файед имел присутствие, например, в парижском отеле Ritz и его парижской резиденции.

В свете обвинений против Мохаммеда Аль-Файеда Великобритания стала центром дискуссий о его домогательствах, с документальным фильмом BBC и последующими сообщениями, добавляющими к глобальной беседе.

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