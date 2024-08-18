- Проход Арльберг в австрийских Альпах продолжает закрываться после разрушений, вызванных штормом

Из-за интенсивного погодного разрушения перевал Арльберг в Австрии временно закрыт. Province Тироль ежедневно переоценивает ситуацию.

Дорога Арльберг играет значительную роль в соединении западных провинций, таких как Тироль и Форарльберг. В пятницу вечером она была заблокирована оползнями. Кроме того, во время шторма часть дороги была размыта и обрушилась.

Альтернативные маршруты через Лехталь или Баварию

Автомобилистам приходится делать обходные пути через тирольский Лехталь или Баварию. В настоящее время туннель Арльберг, обычно используемый для пересечения горы, находится на ремонте, что делает его непригодным для использования. Однако железнодорожные пассажиры не затронуты ни штормовыми повреждениями, ни текущими ремонтными работами.

К сожалению, высокогорная дорога Сильветта, расположенная недалеко от дороги Арльберг, была заблокирована оползнем в пятницу. Этот популярный альпийский панорамный маршрут был закрыт с середины июля из-за крупного оползня. В результате последнего оползня, который поглотил три экскаватора, работы по удалению мусора были приостановлены.

Несмотря на трудности, путешественники исследуют альтернативные маршруты, такие как Лехталь или в Баварию, чтобы обойти пострадавший район Арльберга. К сожалению, альтернативная высокогорная дорога Сильветта, также расположенная недалеко от Арльберга, остается закрытой из-за недавнего оползня, что further усложняет транзит в регионе.

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