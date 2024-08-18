Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиАрльберг

Проход Арльберг в австрийских Альпах продолжает закрываться после разрушений, вызванных штормом

Шторм нанёс ущерб Arlbergstraße, пролегающей между Тиролем и Форарльбергом. Участникам движения необходимо выбирать альтернативные маршруты.Precise время, когда путь станет доступным снова, остаётся неопределённым.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Серьезный ущерб нанесен важному альпийскому проходу.
Серьезный ущерб нанесен важному альпийскому проходу.

- Проход Арльберг в австрийских Альпах продолжает закрываться после разрушений, вызванных штормом

Из-за интенсивного погодного разрушения перевал Арльберг в Австрии временно закрыт. Province Тироль ежедневно переоценивает ситуацию.

Дорога Арльберг играет значительную роль в соединении западных провинций, таких как Тироль и Форарльберг. В пятницу вечером она была заблокирована оползнями. Кроме того, во время шторма часть дороги была размыта и обрушилась.

Альтернативные маршруты через Лехталь или Баварию

Автомобилистам приходится делать обходные пути через тирольский Лехталь или Баварию. В настоящее время туннель Арльберг, обычно используемый для пересечения горы, находится на ремонте, что делает его непригодным для использования. Однако железнодорожные пассажиры не затронуты ни штормовыми повреждениями, ни текущими ремонтными работами.

К сожалению, высокогорная дорога Сильветта, расположенная недалеко от дороги Арльберг, была заблокирована оползнем в пятницу. Этот популярный альпийский панорамный маршрут был закрыт с середины июля из-за крупного оползня. В результате последнего оползня, который поглотил три экскаватора, работы по удалению мусора были приостановлены.

Несмотря на трудности, путешественники исследуют альтернативные маршруты, такие как Лехталь или в Баварию, чтобы обойти пострадавший район Арльберга. К сожалению, альтернативная высокогорная дорога Сильветта, также расположенная недалеко от Арльберга, остается закрытой из-за недавнего оползня, что further усложняет транзит в регионе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гром получает искренние, заключительные приветствия
Федеральные земли Германии

Гром получает искренние, заключительные приветствия

- Гром получает искренние, заключительные приветствия Команда Берлин Стром завершила свой сезон в ЕЛФ (Европейской лиге футбола) разгромным поражением. С результатом 14-47 (7-33) они уступили Рейн Флеймз на стадионе Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Местная команда к перерыву имела преимущество в 26 очков, что подчеркивало растущую неравномерность конкурентоспособности в ЕЛФ. Обе команды не

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение
Федеральные земли Германии

Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

КСК продолжает свою безпроигрышную серию, проходит во второй раунд Кубка, оставляя команду из Регионаллиги Лотте без шансов.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно