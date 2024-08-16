Содержание

Карта погоды I: Смотрите в режиме реального времени, где сейчас солнце наиболее жаркое

Карта погоды II: Максимальные температуры сегодня

Карта погоды III: Облучение УФ

Карта погоды IV: Сегодняшние предупреждения о грозе

- Прохладный воздух на севере, предупреждение о грозах на юге <unk> Карты показывают ситуацию

После жары и гроз погода немного успокоится к выходным - по крайней мере, в большинстве Германии. Немецкий метеорологический сервис (DWD) объясняет: "В течение дня холодный фронт пройдет над северо-западной Германией. За ним последует умеренно теплая морская атмосфера, в то время как очень теплая до жаркая субтропическая атмосфера останется доминирующей. Это означает, что интенсивная жара в центральной и северной Германии закончилась на данный момент. Однако высокие летние температуры сохранятся на юге и востоке в ближайшее время."

Спокойная погода на севере, возможны грозы в Баварии и Саксонии

Риск грозы остается высоким там. DWD ожидает "изолированные грозы сегодня днем и вечером южнее Дуная, возможно, также распространятся на Швабский Альб и Баварский лес. Вероятно сильный дождь до 20 литров на квадратный метр в короткий срок, с изолированными тяжелыми погодными явлениями с сильным дождем более 30 литров на квадратный метр в короткий срок не исключены."

Жители от НРВ до Померании могут ожидать приятные температуры от 20 до 24 градусов. В Лужице и восточной Баварии температура снова поднимется до 25-32 градусов. Во всей стране ожидается солнечная погода с рассеянными облаками.

В субботу отдельные, иногда сильные грозы снова пройдут по стране с юга. Тяжелая погода также не исключается, согласно DWD.

Ниже приведены карты текущей погодной ситуации:

Карта погоды I: Смотрите в режиме реального времени, где солнце сейчас наиболее жаркое

Интерактивная карта ниже показывает погоду в режиме реального времени. Вы также можете получить прогноз на более позднее время, используя временную шкалу ниже графика. Отображаемый слой можно изменить, например, на грозы, дождь или снег, щелкнув верхний правый угол.

Эта услуга предоставляется Windy.com. Создатели используют модель от "Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды" для своих отображений и прогнозов.

Карта погоды II: Максимальные температуры сегодня

Обзор ниже показывает ожидаемые максимальные температуры на сегодня. Он предоставляется порталом Wetter.de, который принадлежит RTL Germany, как stern. Щелкнув по графику, вы перейдете к поставщику, где можно запросить дополнительные детали.

Карта погоды III: Облучение УФ

Карта выше показывает ожидаемый уровень облучения УФ. Она предоставляется Wetter.de, как и Карта погоды II.

Карта погоды IV: Сегодняшние предупреждения о грозе

Карта выше показывает предупреждения о грозе, выданные DWD на сегодня. Это бинарная карта погоды, то есть районы с предупреждением о грозе окрашены в красный цвет, а отсутствие цвета указывает на отсутствие предупреждения.

DWD.

Прогноз для Баварии и Саксонии указывает на высокий риск гроз, с сильным дождем и возможными тяжелыми погодными явлениями. Карта погоды IV показывает предупреждения о грозе, выданные DWD.

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