Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер, а также член совета директоров TSMC Чжи-Хуэй Вэй.

Германия ожидает, что этот проект укрепит свою внутреннюю промышленность полупроводников, в то время как Саксония рассчитывает на тысячи новых рабочих мест. Как заявил CEO ассоциации Silicon Saxony Франк Бёзенберг, строительство фабрики TSMC создаст около 6000 рабочих мест в течение нескольких лет. Бёзенберг также отметил, что на каждую работу на фабрике по производству чипов приходится три работы у поставщиков и в обслуживании.

Кроме TSMC, другие компании, производящие полупроводники, такие как Intel и Infineon, планируют расширить свое присутствие в Саксонии. По данным Handelsblatt, к 2030 году количество рабочих мест в микроэлектронике и программном обеспечении в регионе может превысить 100 000.

TSMC капитализирует на росте искусственного интеллекта (ИИ), который требует мощных чипов из-за высоких вычислительных требований. Чтобы снизить зависимость от импорта из Азии, компании, производящие чипы, активно инвестируют в США и Европу. Однако полное расширение мощностей - длительный процесс, и производство в Дрездене должно начаться в 2027 году, согласно заявлению TSMC от августа 2023 года.

Выбор места стратегический

Выбор места не случаен: в настоящее время почти половина европейских полупроводников производится в Саксонии. За годы работы в секторе полупроводников в Дрездене сформировался глобально признанный кластер чипов, включающий многочисленные исследовательские институты и поставщиков. Первая фабрика по производству полупроводников была построена здесь еще в 1961 году во времена ГДР.

Стоит отметить, что правительство Германии предоставляет субсидию в размере пяти миллиардов евро для поддержки строительства фабрики. Эксперт по полупроводникам Петер Финтл из консалтинговой фирмы Capgemini считает, что "субсидии, которые Европа предоставляет, компенсируют некоторые недостатки местоположения". Чтобы конкурировать с Азией, либо должны быть улучшены долгосрочные условия, либо прямые субсидии должны компенсировать недостатки.

Финтл считает эту инвестицию разумной. Он часто участвует в дискуссиях о том, почему в эту технологию вкладывается столько инвестиций, и как европейские компании не получают от этого выгоду. Он объясняет, что "промышленность по производству полупроводников не только создает рабочие места на фабриках, но и генерирует более широкую экосистему рабочих мест".

Безопасность рабочих мест под вопросом

Однако недавно Infineon и Intel объявили о сокращении рабочих мест. CEO Института экономических исследований г. Халле Ройнт Гропп критически относится к субсидиям. Он считает, что власти тратят деньги впустую, поддерживая прибыльные компании. Гропп считает, что не должно быть никаких дотаций.

CEO Globalfoundries разделяет ту же точку зрения. Он находит тревожным, что TSMC получает субсидии на строительство фабрики, в то время как другие этого не делают, что создает несправедливую конкурентную среду. Globalfoundries, присутствующая в Дрездене в течение многих лет, помогла сделать регион привлекательным центром производства полупроводников, и TSMC также может воспользоваться исследовательской средой и поставщиками, созданными Globalfoundries.

Однако еще предстоит увидеть, станут ли фабрики по производству полупроводников в Саксонии центрами рабочих мест. Оба, Infineon и Intel, объявили о сокращении рабочих мест по всему миру в последнее время. Intel планирует сократить 15 000 рабочих мест, а Infineon сокращает 1400 рабочих мест и перемещает еще 1400 рабочих мест в страны с более низкими затратами на рабочую силу.

Нидерланды могут потенциально воспользоваться этим бумом полупроводников в Европе, так как компании, производящие чипы, могут рассмотреть возможность расширения своих операций там, чтобы диверсифицировать свои местоположения и снизить зависимость от импорта из Азии. Опытная рабочая сила Саксонии и сложившаяся экосистема производства полупроводников в Дрездене привлекли мировых гигантов производства, таких как TSMC, Intel и Infineon, что может вдохновить подобные инвестиции в другие европейские страны, в том числе Нидерланды.

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