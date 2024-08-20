Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиНидерланды

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут
Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро,...
Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро, способствуя строительству производственных мощностей.

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер, а также член совета директоров TSMC Чжи-Хуэй Вэй.

Германия ожидает, что этот проект укрепит свою внутреннюю промышленность полупроводников, в то время как Саксония рассчитывает на тысячи новых рабочих мест. Как заявил CEO ассоциации Silicon Saxony Франк Бёзенберг, строительство фабрики TSMC создаст около 6000 рабочих мест в течение нескольких лет. Бёзенберг также отметил, что на каждую работу на фабрике по производству чипов приходится три работы у поставщиков и в обслуживании.

Кроме TSMC, другие компании, производящие полупроводники, такие как Intel и Infineon, планируют расширить свое присутствие в Саксонии. По данным Handelsblatt, к 2030 году количество рабочих мест в микроэлектронике и программном обеспечении в регионе может превысить 100 000.

TSMC капитализирует на росте искусственного интеллекта (ИИ), который требует мощных чипов из-за высоких вычислительных требований. Чтобы снизить зависимость от импорта из Азии, компании, производящие чипы, активно инвестируют в США и Европу. Однако полное расширение мощностей - длительный процесс, и производство в Дрездене должно начаться в 2027 году, согласно заявлению TSMC от августа 2023 года.

Выбор места стратегический

Выбор места не случаен: в настоящее время почти половина европейских полупроводников производится в Саксонии. За годы работы в секторе полупроводников в Дрездене сформировался глобально признанный кластер чипов, включающий многочисленные исследовательские институты и поставщиков. Первая фабрика по производству полупроводников была построена здесь еще в 1961 году во времена ГДР.

Стоит отметить, что правительство Германии предоставляет субсидию в размере пяти миллиардов евро для поддержки строительства фабрики. Эксперт по полупроводникам Петер Финтл из консалтинговой фирмы Capgemini считает, что "субсидии, которые Европа предоставляет, компенсируют некоторые недостатки местоположения". Чтобы конкурировать с Азией, либо должны быть улучшены долгосрочные условия, либо прямые субсидии должны компенсировать недостатки.

Финтл считает эту инвестицию разумной. Он часто участвует в дискуссиях о том, почему в эту технологию вкладывается столько инвестиций, и как европейские компании не получают от этого выгоду. Он объясняет, что "промышленность по производству полупроводников не только создает рабочие места на фабриках, но и генерирует более широкую экосистему рабочих мест".

Безопасность рабочих мест под вопросом

Однако недавно Infineon и Intel объявили о сокращении рабочих мест. CEO Института экономических исследований г. Халле Ройнт Гропп критически относится к субсидиям. Он считает, что власти тратят деньги впустую, поддерживая прибыльные компании. Гропп считает, что не должно быть никаких дотаций.

CEO Globalfoundries разделяет ту же точку зрения. Он находит тревожным, что TSMC получает субсидии на строительство фабрики, в то время как другие этого не делают, что создает несправедливую конкурентную среду. Globalfoundries, присутствующая в Дрездене в течение многих лет, помогла сделать регион привлекательным центром производства полупроводников, и TSMC также может воспользоваться исследовательской средой и поставщиками, созданными Globalfoundries.

Однако еще предстоит увидеть, станут ли фабрики по производству полупроводников в Саксонии центрами рабочих мест. Оба, Infineon и Intel, объявили о сокращении рабочих мест по всему миру в последнее время. Intel планирует сократить 15 000 рабочих мест, а Infineon сокращает 1400 рабочих мест и перемещает еще 1400 рабочих мест в страны с более низкими затратами на рабочую силу.

Нидерланды могут потенциально воспользоваться этим бумом полупроводников в Европе, так как компании, производящие чипы, могут рассмотреть возможность расширения своих операций там, чтобы диверсифицировать свои местоположения и снизить зависимость от импорта из Азии. Опытная рабочая сила Саксонии и сложившаяся экосистема производства полупроводников в Дрездене привлекли мировых гигантов производства, таких как TSMC, Intel и Infineon, что может вдохновить подобные инвестиции в другие европейские страны, в том числе Нидерланды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Повышение цены на железнодорожные билеты, предусмотренное к 2026 году, которое может сделать...
Экономика

Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%.

- Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%. InfraGo, надзиратель за железнодорожной сетью, планирует существенно повысить "тарифы на использование путей" с 2026 года. Это решение, скорее всего, затронет региональный транспорт, так как InfraGo стремится к увеличению на 23,5% от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Согласно

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Сотрудник по делу исчезнувшего технологического магната скончался.
Экономика

Сотрудник по делу исчезнувшего технологического магната скончался.

Сотрудник по делу исчезнувшего технологического магната скончался. Бывший заместитель известного британского IT-магната Майка Линча скончался. По сообщениям, Стивен Чемберлен был сбит автомобилем во время бега в Кембриджшире, в результате чего скончался в больнице. Его адвокат подтвердил эту новость. Чемберлен, бывший финансовый директор британской компании Autonomy, встретил свою кончину после столкновения

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
По мнению эксперта Института Футуралогии Ализадера, категории наглядно доказано, что на месте...
Экономика

Многие организации стремятся продолжать предоставлять возможность удаленной работы.

Многие организации стремятся продолжать предоставлять возможность удаленной работы. В разгар пандемии COVID-19 концепция работы на дому обрела значительную популярность в многочисленных компаниях по всей Германии. Согласно опросу, проведенному Институтом IFO в Мюнхене, подавляющее большинство компаний (96%) планируют сохранить эту культуру работы на дому, в то время как всего 4% рассматривают

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Знак Walt Disney Springs в Волт Дисней Ворлд, расположенный в Орландо, Флорида, виден 16 марта 2020...
Экономика

Дисней пересматривает обязательный арбитраж для иска, связанного с предполагаемой неправомерной смертью.

Компания Disney изменила свою позицию по делу о неправомерной смерти, поданному мужем умершей женщины, скончавшейся после посещения ресторана в отеле США. Признавая, что судебный процесс может теперь начаться.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Повышение цены на железнодорожные билеты, предусмотренное к 2026 году, которое может сделать...
Экономика

Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%.

- Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%. InfraGo, надзиратель за железнодорожной сетью, планирует существенно повысить "тарифы на использование путей" с 2026 года. Это решение, скорее всего, затронет региональный транспорт, так как InfraGo стремится к увеличению на 23,5% от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Согласно

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Федеральные земли Германии

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В этом случае, мир сохраняет свою гармонию: Бен Эффлек, рядом с дочерью Вайолет, и Дженнифер Лопес...
Общество

Сильная концентрация на начале учебы дочери Вайолет в колледже

Несмотря на спекуляции о его отношениях с Дженнифер Лопес, Бен Аффлек выбирает полностью сосредоточиться на своей дочери Виолетт, делая ее приоритетом.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно