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Производственная компания мистера Биста и Amazon обвиняются в домогательствах к участникам его реалити-шоу.

Пять участников реалити-шоу, которое курирует YouTube-сенсация MrBeast, намерены подать коллективный иск против его продюсерской компании и Amazon.

 and  Melissa Williams
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Конкурсанты реалити-шоу инициируют судебное разбирательство против Мистера Битса, чье настоящее имя...
Конкурсанты реалити-шоу инициируют судебное разбирательство против Мистера Битса, чье настоящее имя Джеймс Дональдсон, и связанную с ним продюсерскую компанию.

Производственная компания мистера Биста и Amazon обвиняются в домогательствах к участникам его реалити-шоу.

Процесс начался в понедельник в суде Лос-Анджелеса по иску, поданному людьми, участвовавшими в шоу Amazon Prime Video под названием "Игры Бреста", которое было анонсировано в марте. Это шоу хвастается "более чем 1000 участниками, призом в $5,000,000 и множеством мировых рекордов", как утверждал его создатель, MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, в то время.

Иск из 54 страниц содержит утверждения о том, что участники подвергались "несправедливым, опасным и незаконным условиям труда", что привело к тому, что "многочисленные" участники были госпитализированы. Участники заявили, что им предоставляли "нерегулярные и скудные обеды" и не хватало "достаточного доступа к чистящим продуктам и медицинской помощи".

Также были подняты вопросы о сексуальных домогательствах, но конкретные случаи этих утверждений не были указаны в судебном документе.

Иск утверждает, что шоу заключило "незаконный контракт" и предоставило "вводящую в заблуждение информацию" Неваде о неверном классификации участников как волонтеров для получения налоговых льгот. В результате шоу получило $2,5 миллиона стимулов от Невады для съемок в Лас-Вегасе, согласно иску.

В прошлом месяце в статье Нью-Йорк Таймс, не названные участники рассказали об якобы опасных условиях на съемочной площадке шоу, которое вел 26-летний Дональдсон. Они поделились историями о том, как участников выносили на носилках, видели рвоту и обмороки, а также "несколько госпитализаций".

Представитель MrBeast ответил на Times, заявив, что производство было "к сожалению, осложнено инцидентом CrowdStrike, неблагоприятными погодными условиями и другими непредвиденными Logistic и коммуникационными проблемами", и что началось всеобъемлющее расследование шоу.

MrBeast и Amazon пока не прокомментировали иск CNN.

"Игры Бреста", которые на данный момент не имеют даты выхода, заявляют, что они "самое большое шоу игр" с наибольшим количеством участников и самым большим денежным призом, ранее заявлял MrBeast. Этот титул в настоящее время принадлежит Netflix за "Игры в казино: Вызов".

MrBeast является одним из самых популярных каналов YouTube, насчитывающих 245 миллионов подписчиков. Недавно каждый из его видео легко превысил 100 миллионов просмотров, а некоторые даже достигли полумиллиарда. Кроме своих видео-розыгрышей, Дональдсон привлек внимание своим инновационным подходом к благотворительности.

Перед этим иском в начале августа ходили слухи о скандале, когда в 2017 году появилось видео, на котором он реагирует на комментарий зрителя о "продаже чернокожих". Он ответил: "Наверное, больше всего я бы заплатил 300".

Представитель MrBeast признал, что звезда использовала "непристойную речь" в своем юморе.

Иск также упоминает озабоченность деловой стороной шоу, утверждая о "незаконном контракте" и предоставлении "вводящей в заблуждение информации" для получения налоговых льгот. Несмотря на скандалы, канал YouTube MrBeast продолжает процветать, и каждое видео легко превышает 100 миллионов просмотров.

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