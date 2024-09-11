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Производители металлов стремятся к достаточному предложению, но поставщики отказываются удовлетворять спрос.

 and  Christian Meier
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Профсоюз призывает к увеличению установленных зарплат на 7%
Профсоюз призывает к увеличению установленных зарплат на 7%

Производители металлов стремятся к достаточному предложению, но поставщики отказываются удовлетворять спрос.

В условиях экономического спада и снижения покупательской способности среди работников начались переговоры о зарплате для более чем 3,9 миллиона сотрудников в металлургическом и электротехническом секторе. Последние переговоры в регионах Баварии и Баден-Вюртемберга, проводимые IG Metall, завершились без прогресса, согласно сторонам, участвующим в переговорах. Профсоюз требует повышения зарплаты на 7% в течение одного года для своих членов из-за растущих расходов на жизнь и необходимости более высоких зарплат для стимулирования роста потребления.

"Мы наблюдаем чрезмерный рост цен уже некоторое время", - заявил Хорст Отт, руководитель баварского региона IG Metall. Он обвинил работодателей в преувеличении ситуации в ведущем промышленном секторе Германии. Его коллега в Баден-Вюртемберге, Барбара Реш, отметила, что результаты работы компаний различаются - некоторые испытывают трудности, многие процветают, а другие находятся в отличной форме. Она призвала работодателей представить разумное предложение на следующем раунде переговоров, который состоится одновременно с Баварией 15 октября. "Мы ожидаем, что эти переговоры будут сложными", - сказала она.

Gesamtmetall критикует требование профсоюза

Ассоциация работодателей Gesamtmetall подвергла критике требование профсоюза о повышении зарплаты, назвав его чрезмерным. По мнению ассоциации, такое существенное увеличение затрат на рабочую силу усугубит бизнес-операции и не остановит продолжающуюся деиндустриализацию в Германии. Кроме того, металлургический и электротехнический сектор испытывает трудности без видимых признаков экономического подъема, что делает закрытия и сокращения рабочих мест неизбежными в некоторых областях.

Главный переговорщик ассоциации металлургической и электротехнической промышленности Баварии Ангелике Ренкхофф-Мюкке выразила ту же точку зрения. "Ситуация драматична, и социальные партнеры должны взять на себя ответственность", - сказала она. "Мы не создаем пессимистический образ; мы просто честны: институты экономических исследований предсказывают стагнацию в Германии". Металлургический и электротехнический сектор не только переживает рецессию, но и находится в "реальном структурном кризисе". Она призвала к компромиссу сдержанности.

В Баден-Вюртемберге, где работодатели изначально требовали отсутствия повышения зарплаты, глава Südwestmetall Харольд Маркуардт намекнул на принятие "умеренных повышений зарплаты" на более поздних этапах переговоров. Однако повышение зарплаты на 7% было сочтено "неразумно высоким".

Угрозы стачек, скорее всего, последуют с конца октября

Переговоры продолжатся в других одиннадцати районах в ближайшие дни. Обязательство сохранять мир завершится 28 октября, после чего могут быть выданы предупреждения о стачках 29 октября. Профсоюз под руководством Кристианы Беннер, которая заняла свой пост с прошлого года, уже готовится к предстоящим переговорам, в том числе и к возможной стачке. "Мы тщательно готовимся к переговорам, даже если потребуется стачка", - сказал представитель профсоюза из Северного Рейна-Вестфалии Кнут Гизлер. "Требуется ли нам стачка, зависит от работодателей".

В Северном Рейне-Вестфалии обе стороны встретятся для первого обсуждения завтра. Гизлер также защищал позицию профсоюза, ссылаясь на инфляцию. "Я не считаю наше требование чрезмерным".

Комиссия выразила заинтересованность в тщательном мониторинге переговоров из-за потенциального воздействия на доверие потребителей и более широкую экономику. Несмотря на критику Gesamtmetall, Комиссия считает, что разумное повышение зарплаты может стимулировать рост потребления и помочь справиться с растущими расходами на жизнь.

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